Angola: Le pays demande un soutien aux efforts en RCA

Luanda — L'Angola a demandé, jeudi, un soutien aux efforts de pacification pour mettre fin à la crise en République Centrafricaine (RCA).

Selon une note de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU, lors de son intervention au sein du Groupe d'experts (S/2023/87), le chargé d'affaires, João Gimolieca, a indiqué que l'Angola encourageait le travail réalisé par le groupe d'experts qui met en lumière la situation humanitaire, la dynamique des groupes armés, les flux transfrontaliers d'armes et l'exploitation illicite des ressources naturelles.

De même, il a avancé que l'Angola condamne la récente attaque contre la mine d'or qui a entraîné la mort de neuf citoyens de nationalité chinoise et exprime ses condoléances aux familles et au gouvernement de la République de Chine.

«Malgré tous les efforts pour la paix et la stabilité du gouvernement centrafricain et des parties prenantes, la situation dans ce pays reste instable. Les défis présentés dans le rapport et la situation sur le terrain continuent de requérir l'attention de la communauté internationale », a-t-il souligné.

Le diplomate a indiqué que, malgré la déclaration unilatérale de cessez-le-feu du président Faustin Archange Touadera le 15 octobre 2021, et les efforts diplomatiques de suivi de la feuille de route conjointe pour la paix en République Centrafricaine et du dialogue républicain des autorités centrafricaines, du 21 au 27 mars 2022, les groupes armés continuent de compromettre ces efforts.

Dans ce contexte, il a souligné que l'Angola condamnait toutes les actions des groupes armés sur le terrain, ainsi que la violence contre les civils, en particulier les femmes et les enfants, qui entraînent l'insécurité dans les zones en dehors des centres urbains, où des millions de personnes restent inévitablement vulnérables et où leurs moyens de subsistance s'épuisent.

En ce qui concerne le commerce illicite des ressources naturelles, il a souligné qu'il continue d'être l'une des causes de l'instabilité en RCA, ayant appelé à la mise en oeuvre de la Certification du Processus de Kimberley pour empêcher l'escalade du conflit armé.

Il a également appelé à la protection du commerce légitime et à la garantie de la mise en oeuvre effective des résolutions pertinentes sur le commerce des diamants de la guerre.

"Nous appelons donc à la mise en place d'instruments régionaux de coopération régionale dans le secteur minier, en particulier dans les domaines du commerce transfrontalier, du développement des infrastructures et de l'harmonisation de la politique minière, y compris des régimes fiscaux, afin que les minerais puissent contribuer au développement économique du pays et de la région, au lieu d'être une source de conflits qui conduisent au cercle vicieux de la pauvreté et de l'impact négatif des conflits sur la stabilité régionale ».

En ce qui concerne la situation humanitaire, l'Angola a demandé aux États membres et à la communauté internationale de soutenir le peuple de la République Centrafricaine et des pays voisins pour accueillir les réfugiés de cette région.

João Gimolieca a réitéré l'engagement de l'Angola en faveur de la paix et de la stabilité dans la région, travaillant en étroite collaboration avec le Gouvernement de la République Centrafricaine, les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en oeuvre de la Feuille de route conjointe et dans le cadre du Plan politique pour la paix et la réconciliation en RCA.

Il a également appelé les partenaires à soutenir le gouvernement de ce pays pour parvenir à la paix et à la stabilité tant souhaitées dans ce pays, ainsi qu'à la levée totale de l'embargo.

L'Angola a participé à la réunion sur le rapport du Groupe d'experts (S/2023/87) à l'invitation du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2127 (2013) sur la République Centrafricaine, l'Ambassadeur du Ghana, Harold Adlaï Agyeman.