Angola: La remise des prix et des conférences marquent l'avant-dernier jour de l'Expo-Industrie

Luanda — La cérémonie de remise des prix aux exposants et une session sur la chaîne de valeur du bois - opportunités et actions réussies, ont marqué l'avant-dernière journée de la 5e édition d'Expo-Industrie/2023, qui se déroule du 29 mars au 1er avril, dans la zone économique spéciale (ZEE) Luanda-Bengo.

Lors de la cérémonie de vendredi, le Groupe IMEX a été le grand gagnant, suivi de Fabrimetal, dans la catégorie de Meilleure Participation dans l'Industrie des Biens de Production, Fazenda 27 dans les Biens et Consommation, Beledear, dans l'Industrie Extractive et la société ICC, dans la catégorie de Meilleure Entreprise de Transformation.

Le Groupe Carrinho a été distingué dans la catégorie Industrie Alimentaire, Karam dans la catégorie Construction Civile, le Groupe Salam dans la catégorie Banque, Assurance et Institutions Financières et la province de Huambo comme Meilleure Participation Provinciale.

L'événement, auquel participent plus de 230 entreprises, permet aux hommes d'affaires d'interagir avec des techniciens de différents départements ministériels, en plus d'échanger des expériences avec des collègues du secteur industriel du pays.

L'ouverture de l'événement, mercredi, est revenue au président de la République, João Lourenço, qui a coupé le ruban dans l'espace de la zone économique spéciale, où se déroule l'activité, et a visité la salle d'exposition, échangeant des impressions avec les exposants.

Avant l'inauguration de la 5e édition d'Expo-Industrie, qui se déroule sous le slogan « Il nous est possible de marcher ensemble », le président de la République a dit que le pays sera en mesure de faire face à la compétitivité de l'adhésion de l'Angola aux protocoles de la zone de libre-échange de la SADC, de la zone de libre-échange continentale africaine et tripartite.

Devant les exposants et les hommes d'affaires, le président João Lourenço a noté qu'il y a eu, ces dernières années, une augmentation considérable de l'approvisionnement en électricité à partir de sources de production hydroélectriques et photovoltaïques.

Il a indiqué que l'augmentation susmentionnée réduisait par conséquent la production d'électricité à partir de sources thermiques (polluants) et augmentait le prix du produit (énergie) vendu aux consommateurs domestiques et professionnels.

Dans le cadre de l'amélioration de l'approvisionnement en électricité, le président João Lourenço a souligné le fait que l'Exécutif investit dans la construction de lignes de transport.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, a déclaré que les pôles industriels en activité et les mesures politiques de l'Exécutif angolais contribuent aux progrès de l'industrialisation du pays, ainsi qu'à l'intégration économique régionale.

L'Angola a prévu 22 pôles industriels, dont sept sont déjà opérationnels dans les provinces de Luanda, Benguela, Cabinda, Huambo, Malanje, Bié, Uíge et Cuanza Norte, d'une superficie moyenne comprise entre mille et deux mille hectares, chacun l'un d'entre eux, déjà dans le cadre de l'intégration dans la zone de libre-échange africaine (AfCFTA) et dans la région australe.

La deuxième journée de l'événement a été consacrée à la signature d'un accord entre le Fonds de garantie de crédit (FGC) et la direction de la ZEE, qui a eu lieu dans le cadre de la 5e édition d'Expo - Industrie, où le responsable a référé que la rubrique servira, avant tout, à rapprocher financeurs et producteurs.

Dans le cadre des garanties fournies par le Fonds, les banques commerciales ont accordé des crédits de l'ordre de 50 millions de dollars américains aux sociétés susmentionnées.

Le même jour, une conférence a eu lieu sur « L'avenir de la numérisation de l'industrie en Angola », avec la participation d'entreprises du secteur industriel du pays.

La 5e édition d'Expo-Industrie/2023, qui se déroule du 29 mars au 1er avril, dans la Zone économique spéciale (ZEE) Luanda-Bengo, revient après avoir enregistré un interrègne de trois ans en 2019, en raison de la pandémie de Covid-19.

En termes de représentation, les principaux secteurs affichés sont le BTP avec 22%, le commerce et la distribution (12%), les secteurs du textile et de la restauration avec 11% chacun, l'artisanat (10%), le pétrole et le gaz et l'agroalimentaire avec 8%, ainsi que la banque et l'assurance, l'industrie du meuble avec cinq pour cent chacune et les autres.

L'objectif de l'événement est de faire en sorte que les industries augmentent l'emploi et améliorent les conditions de vie des populations et tirent parti de nouveaux partenariats et entreprises.