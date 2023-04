Afrique: Le top X des nations de football en Afrique selon la FIFA

Dans un continent aussi passionné par le football que l'Afrique, il n'est pas surprenant que les fans soient toujours à la recherche des meilleures nations pour soutenir. Chaque année, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) publie son classement des 10 premières nations africaines en fonction du rendement et des performances. Cette année encore, le Maroc se tient en tête du podium mondial suivi par d'autres puissances telles que le Cameroun, l'Egypte, l'Algérie ou le Sénégal. Vous souhaitez savoir qui figure dans ce Top 10 ? Alors suivez-nous dans cet article jusqu'à la grande finale !

Les 10 meilleures nations de football en Afrique selon la FIFA :

Selon le classement mensuel de la FIFA publié en mai 2021, 10 des meilleures nations africaines sont actuellement classées parmi les plus grandes équipes internationales du continent. Le Maroc est actuellement en tête d'un classement qui met à l'honneur les exploits des équipes nationales africaines sur la scène internationale.

Le Maroc, une nation en tête de liste après une longue période

Le Maroc, avec sa Belle Équipe Lion, est actuellement classée au 8e rang du classement mondial de la FIFA et première en Afrique. La sélection marocaine a connu un développement récent remarquable et est restée invaincue après 21 matches consécutifs entre janvier 2017 et décembre 2019.

En raison de son grand succès sur la scène internationale, le Maroc est maintenant considéré comme l'une des meilleures nations de football en Afrique.

Les équipes qui ont réussi à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations

De nombreuses autres équipes nationales africaines ont figuré parmi les grands championnats internationaux cette année. Des pays tels que le Cameroun, l'Égypte et l'Algérie ont tous remporté des titres nationaux importants cette année, y compris la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

D'autres nations telles que le Sénégal et la Tunisie se sont également battues pour le titre continental avant d'être finalement vaincues par le Cameroun.

Les équipes qui ont participé à la Coupe du Monde et leurs classements

D'autres équipes nationales africaines telles que le Nigeria, le Ghana ou encore l'Île Maurice ont également connu une certaine réussite cette année. Bien qu'elles n'aient pas remporté de titres nationaux importants, elles ont tout de même eu un impact significatif sur les compétitions internationales telles que la Coupe du Monde.

Au cours des trois dernières éditions du tournoi mondial, plusieurs pays africains ont été bien classés.

Les équipes nationales ayant obtenu de bonnes places dans le classement de la FIFA :

L'Égypte, une nation qui a remporté plusieurs titres africains et est souvent en tête du classement africain

L'Égypte a toujours été une nation qui se démarque sur la scène footballistique africaine. Connue pour ses nombreux titres, l'Egypte a remporté le titre continental à plusieurs reprises.

Cette année, l'équipe a eu un grand impact sur le classement mondial en maintenant sa place parmi les meilleures nations africaines.

L'Algérie, une nation ayant un grand nombre de joueurs talentueux et une équipe forte

Les Algériens sont considérés comme l'une des nations les plus fortes d'Afrique en termes d'effectif et de style de jeu. La sélection algérienne est composée de joueurs venus du continent entier et peut compter sur leur talent pour obtenir des résultats satisfaisants.

En effet, l'Algérie fait partie des 10 meilleures nations de football du continent.

Le Sénégal, une équipe avec des joueurs talentueux et une forte présence sur la scène africaine

Le Sénégal ne fait pas exception à cette réussite footballistique africaine. Les Lions de la Teranga comptent parmi les meilleures nations du continent grâce à leurs performances susmentionnées et au talent de ses joueurs, notamment Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly.

L'équipe ne cesse de progresser dans le classement mondial et reste une valeur sûre pour ceux qui recherchent une force internationale dans le football africain.

Les équipes nationales ayant connu des succès récents :

Le Cameroun, une nation ayant remporté plusieurs titres africains et ayant participé à plusieurs Coupes du Monde

Le Cameroun est considéré comme l'une des forces internationales les plus importantes du continent depuis plusieurs années. En effet, la sélection camerounaise a remporté la CAN à plusieurs reprises et a participé à quatre Coupes du Monde depuis 1990.

La Tunisie, une équipe qui a réussi à se qualifier pour la dernière Coupe du Monde et qui se classe régulièrement parmi les meilleures équipes africaines

La Tunisie est considérée comme l'un des pays les plus stables en Afrique en matière de football. L'Équipe Nationale Arabo-Africaine (ENAA) a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 et continue de figurer parmi les principales puissances immobiles continentale.

La Tunisie est actuellement classée 15e nation africaine selon FIFA.

Les autres équipes nationales ayant connu des victoires ou des succès récents, telles que le Nigeria et le Ghana

Le Nigeria et le Ghana sont deux nations qui ont également connu un certain succès en Afrique cette année. Le Nigéria a remporté la CAN 2019 et a connu une bonne performance à la Coupe du Monde 2018.

De son côté, le Ghana a brillé lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en 2021 et tient sa place parmi les meilleures nations du continent.