Togo: Le développement passe par le savoir

Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a rencontré vendredi soir Faure Gnassingbé à Lomé.

Les deux hommes ont discuté de la stratégie de développement à moyen terme du Togo et de l'environnement mondial difficile.

M. Malpass a encouragé le Togo à poursuivre les réformes visant à maintenir la stabilité macroéconomique, notamment par une meilleure efficacité des dépenses et de la fiscalité. De plus, il a souligné l'importance du commerce et de la disponibilité du capital de travail pour la croissance du secteur privé.

La discussion a également porté sur le potentiel du Togo en tant que plaque tournante logistique régionale et des opportunités d'améliorer la productivité agricole et l'utilisation efficace des engrais.

David Malpass a souligné l'engagement de la Banque mondiale à renforcer son partenariat avec le Togo pour répondre aux facteurs de fragilité et renforcer la résilience.

Le patron de la BM a félicité le Togo pour le mémorandum d'entente entre l'Université de Lomé et l'Université Clark Atlanta, qui sera signé ce jour à l'Université de Lomé.

L'objectif de l'initiative est que les deux établissements collaborent sur la recherche, en plus des activités éducatives et de formation d'intérêt mutuel aux niveaux institutionnel et départemental.