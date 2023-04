Congo-Kinshasa: Un nouvel équipementier pour les Léopards

La marque d'équipements de football, Umbro, a annoncé ce samedi 1er avril, la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Elle habillera désormais les Léopards de la RDC.

La République Démocratique du Congo va arborer un nouvel équipementier bientôt. Depuis huit ans, les Léopards portent des maillots O'Neills. Mais désormais ils vont passer sous pavillon Umbro.

We are proud to welcome @FecofaRdc to the 💎💎 family 🇨🇩.#Umbro #Fecofa #ThisIsOurGame pic.twitter.com/1KyqW0QemX

-- Umbro (@umbro) April 1, 2023

Nouveau départ, nouvelles stratégies, nouvelles ambitions !

Welcome in DRC !

Stay tuned...#Ezoya 🤝🏿✍️🏿 https://t.co/6N0UZ7l21v

-- Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) April 1, 2023

L'annonce du nouvel équipementier était attendue. Ces derniers temps, la relation entre la structure irlandaise O'Neills et les autorités congolaises était tendue. Les choses se sont encore crispées après la débâcle des locaux au CHAN 2022. La mauvaise qualité des équipements envoyés par la structure irlandaise et la livraison au compte-gouttes avaient été cités parmi les causes. Des arguments qui avait causé la colère des représentants d'O'Neills.

La RDC s'était déjà résolue depuis 2022 à tourner la page. En Août dernier, un appel d'offre avait été lancé à cet effet. A l'issue de ce processus, la marque anglaise Umbro a été choisie par la FECOFA, en septembre 2022. Mais il fallait attendre la fin du contrat avec O'Neills ce mois de mars pour annoncer le nouveau chapitre.

Le cahier de charge d'Umbro

En annonçant en septembre dernier le choix porté sur Umbro, la Fecofa avait déjà dévoilé les lignes importantes du cahier de charge de la marque anglaise. La qualité et le professionnalisme sont des aspects sur lesquels misent les autorités congolaises.

«l'engagement du partenaire technique à équiper chaque année, et cela gratuitement, l'ensemble des sélections nationales de football de la République Démocratique du Congo, partant des sélections séniores A masculins, aux équipes de jeunes (mixte) en passant par les féminines (séniors et jeunes), avec en prime l'équipement des phases de play-off du Championnat national féminin, du Championnat National des U17 ainsi que les participants à la Coupe du Congo, lors des phases finales» indiquait la Fecofa.

Umbro sera le sixième équipementier que les sélections nationales congolaises de football vont porter depuis 1974 après Adidas (1974-1992 et 1996-1997), Masita (1993-1994), Airness (2006-2009), Erreá (2009-2014) et O'neills (2014-2023).

En Afrique, Umbro est l'équipementier officiel de certaines sélections nationales. Il s'agit notamment du Bénin, Botswana, Ethiopie, Lesotho, Namibie et Zimbabwe.