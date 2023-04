Egypte: Premier League - Liverpool s'écrase contre City malgré un record de Salah

Liverpool a essuyé une lourde défaite 4-1 ce samedi après-midi malgré l'ouverture du score de Mohamed Salah, qui est devenu le meilleur buteur à l'extérieur des Reds dans l'histoire de la Premier League.

Le but de Salah avait donné le ton à une belle entrée de jeu des Reds à l'Etihad Stadium. C'était le 12e de Salah cette saison en championnat après 27 apparitions. Son 23e de la saison mais aussi son 4e contre l'équipe de Pep Guardiola cette saison, faisant de lui le premier joueur de Liverpool à réaliser un tel exploit contre City en une seule campagne.

C'était aussi la 11e réalisation de Salah contre les Citizens. L'ailier de 30 ans est désormais à 56 buts pour Liverpool à l'extérieur en Premier League, battant le record des 55 de Michael Owen. Derrière les coéquipiers de l'égyptien ont sombré incroyablement.

D'abord l'égalisation qui est venue après 10 minutes a mené les deux équipes à la pause dans un atmosphère d'équilibre. Après la mi-temps, les choses se sont empirées pour Jürgen Klopp et Salah. Les buts de Kevin De Bruyne (46e), d'Ilkay Gundogan (53e) et de Jack Grealish (74e) ont scellé un festival des Citizens.

Avec cette défaite, Salah et Liverpool restent provisoirement 6es avec 42 points après 27 matchs en Premier League.

L'ouverture du score de Mo' Salah sur une excellente remise de Diogo Jota. 🤩🔴

🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/pRDrojMwdL

Salah now #LFC's leading scorer away from home in the Premier League era, surpassing Michael Owen (55). Also becomes first LFC player in history to score against City in four games in the same season.

