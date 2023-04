Cameroun: Coopération militaire Cameroun-Espagne - Un navire de la marine espagnole accoste au Port autonome de Douala pendant 4 jours

Dans le cadre de son déploiement sur la côte ouest africaine et le Golfe de Guinée, le navire espagnol ESPS "Audaz" a accosté le quai du Port Autonome de Douala le 19 mars 2023, pour réaliser des activités de présence, de coopération militaire, de surveillance maritime et de soutien à l'action extérieure de l'État.

À son arrivée au Port de Douala, la délégation espagnole a été reçue par l'Ambassadeur d'Espagne au Cameroun, Son Excellence M. Ignacio García Lumbreras, qui a embarqué à bord du navire ESPS "Audaz" avec les honneurs réglementaires correspondants.

Pendant les quatre jours passés au port de Douala, le Cameroun a bénéficié de l'expertise de l'équipage du navire espagnol en matière de renforcement des capacités de sécurité maritime, avec l'objectif commun d'avoir un espace maritime sûr et exempt de menaces.

En outre, le Commandant et la délégation de l'ESPS "Audaz" ont eu l'occasion de s'informer sur les moyens avec lesquels le Cameroun contribue à l'Architecture de Yaoundé dédiée à la sécurité et la sûreté maritimes régionale, puisque ce pays joue un rôle prépondérant au sein de la "Zone D", en même temps qu'il abrite le Centre Interregional de la Stratégie de sécurité et de sûreté maritimes du Golfe de Guinée , instance faîtière de l'Architecture de Yaoundé.

Durant leur séjour, les membres de l'équipage de l'ESPS "Audaz" ont visité deux écoles de la Région, un dispensaire et une maison d'accueil. Ils y ont apporté soutien matériel et appui technique dans les domaines de la menuiserie et de l'électricité.

Cette escale s'est soldée par des entretiens entre la Partie Camerounaise composée des Autorités administratives et militaires, et la délégation espagnole qui entendent consolider les activités diplomatiques et de défense qui lient les deux Etats.