Ile Maurice: Elections municipales ou générales - La course est ouverte

Le 13 juin prochain, tous les conseils municipaux seront dissous. Mais nous dirigeons-nous pour autant vers des élections municipales ? Ou vivrons-nous un remake de 2019, quand la partielle dans la circonscription de Piton-Rivière-du-Rempart avait cédé la place à des élections générales ?

S'Il y a une chose que tous les Mauriciens savent aujourd'hui, c'est qu'à partir du 13 juin prochain, tous les conseils municipaux seront dissous. Les mandats de tous les conseillers élus depuis juin 2015 arriveront à terme. Par contre, le lord-maire, les maires et leurs adjoints seront toujours en poste. Il y a beaucoup de spéculations entourant la tenue de ces municipales. Auront-elles lieu au plus tard le 13 juin ? Ou encore quelle est la marge de manoeuvre du Premier ministre ? S'il est vrai que le «Writ» est émis par la présidence, c'est sur les conseils du Premier ministre que ces élections se tiennent. À l'heure actuelle, seul le Premier ministre et une poignée de personnes de son «inner circle», pour ne pas dire Lakwizinn, en savent quelque chose.

Nous avons sollicité un constitutionnaliste qui a détaillé les scénarios possibles auxquels nous aurons peut-être droit dans les jours et semaines à venir.

Tout d'abord, avec la Local Government Act, comme elle est formulée actuellement, les cinq conseils municipaux doivent être dissous au plus tard le 13 juin. Si le gouvernement veut étendre le mandat des conseillers ou proposer un autre projet comme la municipalisation des villages, par exemple, il doit venir avec de nouveaux amendements à la Local Government Act avant le 13 juin. Mais de l'avis de nombreuses personnes, c'est un cas improbable, d'autant que les dernières élections municipales remontent à huit ans de cela.

Le Writ pour la tenue de ces municipales peut être émis à tout moment et la date des élections et celle du Nomination Day fixées avant le 13 juin. Mais il n'y aucune obligation pour cela. Le gouvernement peut attendre le 13 juin et à partir de cette date, émettre le Writ à n'importe quel moment. Le délai minimal pour la tenue de ces élections est de 30 jours et le délai maximal de 60 jours.

Répétition 2019

Le gouvernement peut repousser la date de ces élections jusqu'au dernier jour prévu par la loi. Si le Writ est émis le 15 juin, les élections peuvent se tenir trois mois plus tard. Toutefois, notre interlocuteur explique qu'en 2019, le gouvernement avait fait émettre le Writ pour la tenue d'une partielle dans la circonscription de Piton-Rivière-du-Rempart (après la démission de Vishnu Lutchmeenaraidoo), fixé la date du Nomination Day et du scrutin, fait enregistrer les candidats mais au final, il avait dissous le Parlement et organisé des élections générales. La probabilité existe que les élections générales aient lieu avant la tenue des élections municipales. C'est le gouvernement issu des urnes qui déciderait alors du sort des municipales.