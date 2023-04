Algérie: Ouverture de la foire du livre du Ramadhan avec la participation de 23 maisons d'édition

ALGER — La foire du livre du Ramadhan a ouvert ses portes samedi à Alger avec la participation de 23 maisons d'édition nationales.

Cette foire qui se poursuivra jusqu'au 15 avril est organisée par le ministère de la Culture et des Arts à Riyad El-Feth, où plus de 4000 titres seront exposés, indique le ministère.

A cette occasion, 30 pavillons ont été aménagés pour accueillir les participants en plus de pavillons réservés aux établissements culturels relevant du ministère de la Culture et des Arts, dont l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), la Bibliothèque nationale (BN) et le Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH) en sus de bibliothèques mobiles relevant de certaines directions de la Culture en vue de présenter leurs éditions et activités.

Des ouvrages sur l'histoire, le patrimoine, la littérature et les sciences humaines ainsi que des livres pour enfants sont exposés, a-t-on constaté.

Au niveau du pavillon du ministère de la Culture et des Arts, neuf (09) titre de livres en braille édités récemment par le ministère par le biais de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) sont exposés. Au même pavillon, on retrouve les oeuvres complètes de l'historien Mahfoud Kaddache et d'autres ouvrages sur le patrimoine algérien, le bâtiment, les personnalités historiques et d'autres thèmes.

Plusieurs titres du CNRPAH et de l'ANEP sont également présents à cette foire.

Par ailleurs, le Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA) participe à cet évènement avec un programme de projection de 13 films.

Les horaires d'ouverture de cette foire sont prévus de 11h00 à 15h00 la journée et de 21h 00 à 1h 00 le soir.