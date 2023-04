Afrique de l'Est: La Russie peut aider l'Éthiopie à développer son industrie et à former plus rapidement des spécialistes - Le cosmonaute Sergey Kud-Sverchkov

Addis Ababa — Le cosmonaute russe Sergey Kud-Sverchkov a fait part de son expérience aux étudiants éthiopiens de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba (AASTU), soulignant que la Russie peut aider l'Éthiopie à développer plus rapidement son industrie.

S'adressant aux médias après sa présentation aux étudiants, le cosmonaute a déclaré que la Russie pouvait fournir à l'Éthiopie certains services spéciaux tels que des données de géo-observation, étant donné qu'elle a déjà conclu un accord de coopération dans le domaine des sciences nucléaires avec l'université et qu'elle coopérera probablement dans le cadre d'un programme d'ingénierie spatiale.

Ce type d'ingénierie est la base du développement de tout pays, a-t-il fait remarquer, ajoutant que les spécialistes de l'ingénierie sont ceux qui peuvent améliorer l'ensemble de l'industrie.

"Peu importe qu'il s'agisse de la science des fusées ou de la science nucléaire. Si vous voulez vous développer, vous devez prêter attention à ces domaines de l'éducation.

L'astronaute a conseillé au gouvernement éthiopien et à l'université de décider des priorités du pays, et nous, en tant que partenaires, de fournir des services au pays.

"Nous devrions d'abord examiner les besoins. Si nous devons améliorer notre science des fusées, nous y prêtons attention et nous formons des spécialistes dans ce domaine.

Pour M. Kud-Sverchkov, c'est au gouvernement de décider du type de spécialistes et de scientifiques dont il a besoin. Mais il est évident que chaque pays a besoin de ses propres scientifiques pour se développer à sa manière.

"Notre tâche est d'être des partenaires du développement. Il est probablement très difficile et coûteux de créer une industrie dès le départ. En tant que Russie, nous pouvons aider à développer l'industrie plus rapidement et à former des spécialistes plus rapidement pour rattraper le monde.

Le président de l'AASTU, Dereje Engida, a déclaré que le partage de ces expériences est essentiel pour préparer l'Éthiopie à l'avenir et préparer la jeune génération.

L'université compte huit centres d'excellence qui ont été désignés pour travailler dans des domaines particuliers tels que l'extraction et l'exploration minières, l'énergie durable, la biotechnologie et les bioprocédés, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle et la robotique.

Le directeur général de l'Institut des sciences spatiales et géospatiales (SSGI), Abdisa Yilma, a déclaré : "En suivant les traces de Youri Gagarine et avec l'esprit d'un grand homme comme vous (Sergey Kud

Sverchkov), nous (les Éthiopiens) espérons que des astronautes brillants et courageux verront le jour dans un avenir proche".

Le cosmonaute Sergey Kud-Sverchkov avait passé 185 jours en orbite en 2020-2021, travaillant comme ingénieur de vol aux côtés de ses collègues russes et américains.

La Russie est un pays pionnier en matière d'exploration spatiale. Elle a beaucoup apporté à l'humanité en développant des technologies spatiales et des compétences qui permettent aux êtres humains de faire leurs premiers pas dans l'espace.