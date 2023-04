Madagascar: Football / Fidy Rasoanaivo - Nouveau sélectionneur de l'équipe nationale mauricienne

Fidy Rasoanaivo succède à Tony François à la tête de l'équipe nationale « club M » de Maurice. Il apporte de nouveau ses expériences en tant que sélectionneur, mais cette fois-ci pour les seniors.

A cinq mois des 11e Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) qui se tiendront à Madagascar, Fidy Rasoanaivo sera le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale mauricienne en remplacement de Tony François. Selon ses explications, " c'est une immense fierté de prendre les rênes du Club M. Il veut apporter son expérience afin de redorer le blason de la sélection. Il aura pour objectif de qualifier Maurice pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) ". Fidy Rasoanaivo a été déjà entraîneur de l'Association sportive Port-Louis 2000 (ASPL 2000) et a été nommé par la Mauritius Football Association (MFA).

Son assistant sera Sakoor Boodhun. Cette nouvelle a été confirmée par Samir Sobha, président de la MFA, ce vendredi. La nomination de Fidy Rasoanaivo a d'ailleurs été approuvée par le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. C'est un nouveau défi pour l'ancien international malgache. Le duo Fidy Rasoanaivo et Sakoor Boodhun est de nouveau à la barre de Maurice. Ces deux techniciens ont déjà travaillé ensemble lors des Jeux de la Francophonie en 2017 au Côte d'Ivoire et le Cosafa Cup U20.

Héritage

Un lourd héritage pour la famille Rasoanaivo. Les Rasoanaivo, c'est une grande famille de sportifs car outre Étienne, le père, et son épouse qui est une basketteuse truffée de talent, tous les six garçons ont tous brillé au football. L'ancien défenseur central était un titulaire indiscutable de l'équipe nationale et du FC BFV Antananarivo. Il s'établit définitivement à Maurice et se marie avec une Mauricienne. Comme son talent ne se dément pas, la fédération mauricienne l'a nommé à la tête de l'équipe espoirs. La MFA continue de faire preuve de confiance à Fidy, pour le placer à la tête de l'équipe nationale séniors du Club M. Cette nomination a aussi pour but à court-terme de remporter l'or aux JIOI, avec les compétences acquises de Fidy comme sélectionneur.