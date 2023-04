Soudan: Plan pour ouvrir une usine géante d'objets en or et en bijoux au Soudan

Khartoum — Le directeur exécutif du Khartoum Gold and Minerals Company Group (SABAYEK), le professeur Essam El-Din El-Zain, a dévoilé un plan visant à ouvrir une gigantesque usine d'or et de bijoux au Soudan dans le cadre de sa vision stratégique, qui s'étend jusqu'en 2050, dans le cadre d'un projet d'indigénisation et de développement de l'industrie des artefacts en or au Soudan.

Le professeur El-Zain a déclaré, dans une déclaration à SUNA, que le plan était basé sur la fabrication, la formation et la commercialisation de produits soudanais en or et en bijoux, en plus de se démarquer des marques d'or, de bijoux, de pierres précieuses et de diamants, ce qui attirerait divers investissements dans le secteur.

Il a ajouté que l'usine contiendrait des lignes de production de livres d'or, de chaînes, de bijoux et de médailles diverses, révélant la mise en place d'ateliers techniques spécialisés pour les pierres précieuses et les diamants, faisant référence à l'existence d'un stockage qualitatif de l'or qui a été apporté depuis 2022 pour soutenir le projet.