Guinée: Kankan_ Arrestation d'un des cerveaux des mouvements anti délestage

Dans la journée du jeudi 30 mars, Ousmane Kaba aka Mbia considéré comme le cerveau des manifestations contre les ruptures d'électricité sous Alpha Condé a été interpellé dans les locaux de la radio Espace Kankan.

Le jeune homme avait tenu à participer à l'émission pour laver son honneur car il court le bruit à Kankan que la sensibilisation pour calmer les manifestations qu'il mène est à la solde de la mère du chef de l'état qui lui aurait remis 60 millions de francs guinéens.

Dès que sa voix a retentit sur les ondes deux pick up des forces de l'ordre ont débarqué et alerté par certains de ses collaborateurs, le directeur de la station Espace de Kankan a remonté à sa hiérarchie et à la population l'information, précisant qu'il ne savait pas encore les motifs d'un tel mouvement. Puis le procureur l'a joint au téléphone pour lui dire qu'il y a un mandat contre Mbia et qu'il lui demande de le lui livrer, chose qu'il a refusée.

Le procureur aurait même menacé de le poursuivre à son tour pour entrave à la justice mais le dénouement est venu de Mbia lui même qui a accepté de se livrer à condition que ses droits soient respectés et un accord verbal a été noué et confiant son argent et sa moto au personnel de la radio et est sorti sans violence sur lui jusqu'au véhicule rapporte Alpha Oumar Koita directeur de la radio Espace Kankan.