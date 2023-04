Sénégal: 16è journée de Ligue 1 foot pro - Pikine veut poursuivre sa remontée face au leader Diambars

Victorieuse 1-0 de son duel contre l'Us Gorée, l'As Pikine espère confirmer face au leader Diambars dans un match qui s'annonce palpitant. Un nouveau succès permettrait aux Banlieusards de quitter le bas fond du classement et de s'installer en milieu de tableau.

Sixième à l'issue de la saison dernière, l'As Pikine (11e, 17 pts) s'imaginait lutter pour les premières places pour cet exercice mais elle a complètement raté son entame de saison. Pour remonter la pente, les Banlieusards n'ont plus droit à l'erreur et doivent engranger le plus de points possibles comme ce fut le cas la semaine dernière sur la pelouse de l'Us Gorée. Mais sa prochaine opposition sera un peu plus relevée avec un déplacement périlleux sur le terrain des Diambars de Saly (1er, 28 pts). Les Académiciens de la Petite Côte, qui restent sur 3 victoires en 5 matches (1 nul, 1 défaite), sont actuellement injouables et sont particulièrement difficiles à battre à domicile. De plus, la meilleure attaque du championnat (23 buts marqués contre 9 pour Pikine) ne voudra pas donner l'opportunité au Casa Sports (2e, 26 pts) de la doubler au classement, elle qui se déplace sur la pelouse de l'Us Gorée (7e, 20 pts).

Le champion en titre, invaincu depuis 5 matches (2 victoires, 3 nuls), devra, tout de même, se méfier des Insulaires car ces derniers ont montré qu'ils étaient capables de battre des clubs plus huppés (Teungueth, Douanes, Stade de Mbour, Guédiawaye). Derrière le Casa Sports, Guédiawaye Fc (3e, 25 pts) pousse fort pour revenir à hauteur de Diambars. Guédiawaye se déplacera aujourd'hui pour aller défier la Sonacos (10e, 17 pts). Les Crabes partent largement favoris eux qui n'ont courbé l'échine qu'une seule fois lors de ses 5 derniers matches (2 victoires, 2 nuls) alors que leurs adversaires ont récolté 3 défaites, 1 nul pour un seul succès durant cette période. Dans les autres rencontres, Dakar Sacré-Coeur (9e, 18 pts), auteur de 2 victoires consécutives, reçoit le premier relégable, la Linguère (13e, 13 pts), sevrée de succès depuis 5 rencontres (4 nuls, 1 défaite). L'As Douanes, premier non relégable (16 pts), tentera de mettre fin à sa série de 4 nuls consécutifs lors de la réception du Stade de Mbour (8e, 18 pts) alors que Génération Foot (6e, 20 pts) et Teungueth Fc (4e, 24 pts) se feront face dans ce qui convient d'appeler le choc de la journée. Avec 12 points de retard sur l'As Douanes, Cneps Excellence (14e, 4 pts) essayera de sauver la face contre Jaraaf (5e, 21 pts).

Programme de la 16e journée Ligue 1 Pro :

Samedi 1er avril 2023 :

Stade Ely Manel Fall : 16h30 : Sonacos- Guédiawaye Fc

Stade Amadou Barry : 16h30 : As Douanes- Stade de Mbour

Dimanche 2 avril 2023 :

Stade Iba Mar Diop : 16h30 : Us Gorée- Casa Sports

Stade Djibril Diagne : 16h30 : Génération Foot-Teungueth Fc

Stade Fodé Wade : 16h30 : Diambars-As Pikine

Stade Amadou Barry : 16h30 : Dakar Sacré-Coeur-Linguère

Stade Lat Dior : 16h30 : Cneps Excellence-Jaraaf.