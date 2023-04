Gabon: 'Les femmes ont un rôle à jouer en tant qu'actrices dans le processus électoral'

Il y a quelques jours, Pepecy Ogouliguende a présenté les enjeux de la formation sur le processus électoral, à quatre mois des joutes électorales au Gabon. Ce séminaire de renforcement des capacités a été initié par l'IRI à l'endroit des femmes Leaders du Gabon. La Consultante Internationale sur les questions de leadership féminin, de paix, de sécurité et de bonne gouvernance appelle et encourage les femmes à se présenter ou se porter massivement candidates aux prochaines et différentes élections d'août 2023.

La célébration de la Journée internationale des Droits de la Femme a été l'une des motivations qui a servi de cadre au séminaire. Lequel séminaire avait plusieurs thématiques dont le principal est "la formation sur le processus électoral". La Paix, la Sécurité et la Bonne gouvernance n'étaient pas en reste.

Avant tout propos, la Consultante Internationale sur les questions de leadership féminin, de paix, de sécurité et de bonne gouvernance, par ailleurs Présidente de l'ONG Malachie, mandatée par l'Institut International Républicain (IRI) a tenu à saluer la participation massive des femmes leaders gabonaises. Aussi, a t-elle tenu à remercier madame Majda El Bied, Représentante régionale qui a été très impliquée dans ce processus qui consistait à renforcer les capacités des femmes dans le processus électoral.

Avant d'entrer dans le vif du sujet relatif au séminaire, Pepecy Ogouliguende a rappelé à des fins utiles que "le cycle électoral compte la phase préélectorale, la phase électorale, et la phase post-électorale." S'agissant des institutions, elle a fait savoir qu'il y a des acteurs institutionnels et des acteurs non institutionnels que sont les citoyens, les électeurs, les candidats et la société civile. Pour elle," chacun doit jouer son rôle pour que nous ayons un processus électoral inclusif dans lequel tout le monde peut se reconnaître, et nous voulons lutter contre l'abstention qui est une entorse à la démocratie, car dans un processus démocratique, tous les acteurs doivent être impliqués".

Le souhait de la Consultante est de voir de nombreuses femmes être aussi au coeur de la décision, qu'il y ait davantage de candidatures. "C'est d'ailleurs l'objet de la Plateforme Challenge Démocratie Féminin pour que nous ayons plus de femmes qui se présentent aux élections, et qu'elles soient élues" souligne t-elle.

La Présidente de l'ONG Malachie, a au cours de ce séminaire, invité les femmes à jouer un rôle en tant qu'actrices dans le processus électoral." Nous voulons les inviter à oser, à intégrer la politique, à se présenter aux élections comme candidate, et nous pensons qu'en terme des textes, nous avons déjà les droits acquis. c'est maintenant à nous et aux institutions chargées de la mise en application de ces textes-là, de pouvoir traduire en actes ces engagements que ce soit du Chef de l'État, ou de la Première Dame. Ce sont les droits acquis. 2023, c'est vraiment l'année indiquée pour que nous ayons des résultats probants" a rappelé Madame Ogouliguende comme pour encourager les femmes à se manifester, à se présenter aux échéances à venir.

Au regard de ce qui précède, Pepecy Ogouliguende a rappelé aux unes et aux autres qu'au niveau des statistiques, il y a une très faible présence des femmes à l'Assemblée nationale, elles sont représentées à 15,38% et au niveau du Sénat, elles sont à peine à 20,89% avec une partie des Sénateurs nommés. "Donc nous voulons arrimer la représentativité des femmes dans les sphères décisionnelles et du Parlement, conformément aux engagements du Chef de l'État".

Les femmes sont attendues à ce grand rendez-vous électoral. Dans quatre mois seulement, la présidentielle, les législatives, les locales. C'est une occasion pour le gent féminine de solliciter leur suffrage pour prétendre être au coeur d'où se prennent les décisions.