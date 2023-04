Cote d'Ivoire: Bouaké - Le corps sans vie d'une jeune fille découvert dans la rue

Le corps sans vie d'une jeune fille a été découvert dans la rue à Bouaké.

Le vendredi 31 mars 2023 à Bouaké, le corps d'une jeune fille , a été retrouvé dans une rue du quartier Broukro Belle-côte, aux encablures du village de Outouklaissou. Faute de pièce d'identité, le corps de la victime presque dénudée, qui était couchée sur le dos et qui gisait dans une mare de sang n'a pas pu être identifié. La découverte macabre a énormément choqué les riverains de ce quartier. D'après les informations collectées auprès des populations, la jeune fille a, dû faire l'objet dans la nuit 30 au 31 mars , de violences physiques et être violée avant d'être assassinée et jetée dans la rue vu la position dans laquelle le corps a été retrouvé

. "Elle aurait été violentée et violée, vu l'état de son visage fracassé par une brique pleine", apprend-on. Alertés , des éléments de la police et de la gendarmerie , le bureau du procureur de la République et un médecin légiste se sont déportés sur les lieux . Le corps sans vie a été enlevé puis conduit à la morgue du CHU de Bouaké. Les motifs de ce drame restent pour l'heure inconnus. Les populations espèrent que les enquêtes policières permettront de mettre le grappin sur le ou les auteurs de ce drame en ce mois de célébration des Droits de la femme.