Afrique: Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF Les finalistes

Clapham High s'est affirmé comme étant l'une des meilleures écoles en matière de sport en Afrique du Sud et a produit une pléthore de footballeurs de haut niveau ces dernières années. Fondé en 1948, elle est située à Pretoria et peut accueillir jusqu'à de 1 050 enfants. Cette institution peut se vanter d'offrir l'excellence académique et sportive.

Parmi les anciens élèves figurent les joueurs actuels des Bafana Bafana à l'instar de Percy Tau et de Cassius Mailula, l'ancien capitaine de l'équipe nationale Bongani Khumalo, ainsi que Sphelele Mkhulise, Keletso Makgalwa, Siphesihle Mkhize et Siyanda Msani. Ces joueurs ont tous à l'échelle internationale ces dernières années.

Cette école accueille aussi la nouvelle sensation Siyabonga Mabena, qui a remporté le Soulier d'Or et a été élu Joueur du Tournoi à la TotalEnergies U17 AFCON Algeria 2023 | COSAFA Qualifier au Malawi l'an dernier. Il est actuellement en Grade 11.

Clapham a battu l'équipe malawite de Salima Secondary School lors de la finale des éliminatoires de zone pour le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, après avoir remporté trois victoires et un nul au terme de leurs quatre matches. L'équipe était entraînée par l'ancien ailier des Mamelodi Sundowns et des Bafana Bafana Joel "Fire" Masilela, mais l'entraîneur-chef à Durban sera Simon Blangwe. Ce dernier possède un diplôme d'entraîneur de la CAF.

"Les finales zonale ont été une expérience incroyable pour nous tous, joueurs et personnel technique", a déclaré Johannes Petje, directeur adjoint du programme extrascolaire à l'école. "Au-delà du football, c'était un d'apprentissage à travers des ateliers qui ont été proposé. Nous avons beaucoup appris de nos collègues des pays voisins. "

"Sur le terrain, ce n'était pas facile, mais notre équipe a fait preuve de caractère et a joué du beau football pendant toute la durée. " L'équipe fait face à quelques blessés avant la finale continentale à Durban, mais Petje dit qu'ils seront prêts.

« Notre préparation s'est bien passée malgré les blessures. Les joueurs et l'équipe technique ont travaillé dur pour s'assurer qu'ils sont bien préparés », a-t-il déclaré. "L'équipe comprend parfaitement qu'ils sont maintenant les hôtes du tournoi et tous les yeux seront rivés sur nous."

Petje dit que quoi qu'il arrive, ils ont tiré beaucoup de leçons dans le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF. "C'est une expérience enrichissante que personne ne peut vous enlever à aucun moment. Cela a fait grandir nos joueurs et le reste de l'équipe technique. Nous avons apprécié le voyage et cela a été très enrichissant. "

EDENDALE TECHNICAL HIGH SCHOOL

Pietermaritzburg, Afrique du Sud

Edendale Technical High School a été associé au mot excellence sportive au cours des dernières années, car il attire des élèves de la région du KwaZulu-Natal. Elles ont remporté la compétition féminine lors des éliminatoires de la COSAFA pour le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF à Lilongwe, au Malawi, l'année dernière. Cet établissement a remporté 12 points en quatre matches.

Sa victoire n'est en aucun cas une surprise car cette école avait remporté le titre de meilleure équipe au KwaZulu-Natal Sports Awards un mois plus tôt, cela grâce à ses exploits sur le rectangle vert.

"Nous sommes très heureux de cet exploit réalisé par Edendale. Cela représente un énorme apport pour notre projet de sport scolaire que nous avons relancé début septembre, " a déclaré Amanda Bani-Mapena, MEC du KwaZulu-Natal pour le sport, les arts et la culture.

"Nous espérons que cette victoire inspirera la prochaine génération de footballeuses. À long terme et grâce à cette réalisation, nous pouvons envisager en toute sérénité un avenir meilleur pour les Banyana Banyana à mesure que les filles grandissent dans le football. "

A l'origine, cette école n'accueillait que les garçons en 1956. Elle est devenue mixte en 1996 et compte maintenant plus de 1 000 élèves. La devise de l'école est toute trouvée. Elle est Khuthala Uthuthuke, ce qui signifie «rester actif». Cette institution accorde beaucoup d'importance au sport, et en particulier au football.

L'école a également représenté l'Afrique du Sud au Championnat panafricain de football des écoles qui s'est tenu en République démocratique du Congo l'année dernière. Cette compétition était un projet pilote pour la saison 2022/23 avant l'événement continental.

Elles ont terminé deuxièmes en s'inclinant face au Maroc en finale. Toutefois, un certain nombre de leurs filles ont continué à représenter l'équipe sud-africaine des moins de 17 ans. Elles se sont qualifiées après avoir remporté les championnats nationaux des sports scolaires à Free State.

ANSE BOILEAU SECONDARY SCHOOL

Anse Boileau, Seychelles

Anse Boileau a validé sa place à la finale continentale après avoir terminé deuxième des éliminatoires de la COSAFA pour le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF à Lilongwe, au Malawi, l'année dernière. La région d'Afrique australe compte quatre participants pour la finale - deux pour la South African Football Association en tant qu'hôte et deux autres issus des éliminatoires régionales.

Après qu'Anse Boileau a terminé deuxième derrière l'équipe sud-africaine Edendale Technical High School, ils ont obtenu leur place pour l'étape suivante. Cette école est l'une des principales institutions sportives des Seychelles et a particulièrement excellé dans le football.

Elles ont remporté la Seychelles Schools Premier League en 2022. Elles sont restées invaincues tout au long de la saison en évoluant sous les couleurs de l'équipe féminine anglaise de West Ham United.

Elles ont prouvé leur force au cours des éliminatoires de la COSAFA, ne perdant qu'un seul de leurs quatre matches. Elles ont obtenu des points face à l'hôte de la compétition, à savoir les Malawites de Malindi Secondary, qui avaient aligné deux joueurs inéligibles au coup d'envoi.

Elles ont perdu contre les futurs championnes, à savoir Edendale Technical, mais ont battu Mothamo JSS du Botswana 1-0 et ont fait match nul contre GS Ningha des Comores. Deuxième du classement, Anse Boileau a également remporté le prix du Fair-Play au terme de la finale.

SALIMA SECONDARY SCHOOL

Salima, Malawi

L'école secondaire de Salima a gagné sa place pour la compétition masculine après avoir terminé deuxième derrière les Sud-Africains de Clapham High School au cours des éliminatoires de la COSAFA pour le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF à Lilongwe, au Malawi, l'année dernière.

Clapham a battu l'équipe locale 1-0 en finale mais s'est automatiquement qualifié étant donné que c'est leur pays qui accueille la phase finale du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF qui se déroulera à Durban.

Le finaliste prend donc automatiquement la place attribuée à la région COSAFA et c'est Salima Secondary qui fera flotter le drapeau du Malawi et de la région. "Nous sommes fiers d'avoir la chance de participer à cette première édition en tant que finalistes", a déclaré l'entraîneur de Salima Secondary, Foster Chipeta.

"Les garçons sont excités et nous allons maintenant nous réunir pour finaliser notre préparation. Bien sûr, cela a été une surprise, mais nous nous contenterons du temps dont nous disposons pour bien nous préparer. "

Le président de l'Association de football du Malawi, Walter Nyamilandu, était tout aussi heureux : "Nous sommes ravis de la qualification de Salima Secondary School pour cette édition inaugurale."

Salima Secondary a obtenu quatre points lors de ses deux matchs de poule au cours des qualifications de la zone COSAFA avant de battre l'école IQRA, originaire des Comores 4-0 en demi-finale. Cette victoire a ouvert les portes de la finale face à Clapham High. Salima Secondary a été battu sur le plus petit des scores au terme de cette joute.

Comme lot de consolation, l'attaquant Ishumael Bwanali s'est vu remettre le Soulier d'Or grâce à ses quatre buts inscrits contre l'école IQRA.