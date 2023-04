Soudan: Le ministre des Ressources animales et l'ambassadeur de Turquie discutent de la coopération

Khartoum — Le ministre des Ressources animales, Hafez Ibrahim Abdul-Nabi, a discuté des perspectives de coopération fructueuse entre le Soudan et la Turquie dans tous les domaines des ressources animals.

Cela s'est produit lors de sa rencontre dans son bureau avec l'ambassadeur de Turquie au Soudan, Ismail Chopin Oqlu. La réunion a porté sur les projets conjoints entre le Soudan et la Turquie dans le domaine du développement des ressources animales.

Le ministre a évoqué la création d'un comité technique entre son ministère et le ministère turc de l'Agriculture et de l'Élevage. Abdul-Nabi a appelé à de véritables partenariats avec la Turquie dans tous les produits de ressources animales, en particulier les exportations de viande rouge, en plus de bénéficier de l'expérience de la Turquie en matière d'élevage et de tirer parti des possibilités de formation et de subventions turques pour les travailleurs du secteur.

Le diplomate turc, pour sa part, a affirmé l'importance de la coopération et de la coordination entre les deux pays dans tous les domaines des ressources animales et des moyens de les améliorer et de les developer. Il a appelé les entreprises turques travaillant dans le secteur de l'élevage au Soudan à accroître les investissements de la Turquie au Soudan.