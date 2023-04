Algérie: Chanegriha en visite de travail et d'inspection au Commandement des Forces terrestres

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, dimanche, une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces terrestres, réitérant, à l'occasion, la volonté de l'Algérie de conférer une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et au Sahara, ainsi que son rejet pour toute forme d'ingérence étrangère dans la région, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre des visites de travail et d'inspection aux différentes composantes de l'Armée nationale populaire, coïncidant avec le mois sacré du Ramadan, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire a effectué, ce dimanche 2 avril 2023, une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces terrestres", souligne le communiqué.

Selon la même source, le Général d'Armée, accompagné du Général-Major Mohammed Ammar Athamnya, Commandant des Forces terrestres, a observé, après la cérémonie d'accueil, un moment de recueillement à la mémoire du martyr et héros "Didouche Mourad" dont le siège du Commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada.

Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels, Monsieur le Général d'Armée a prononcé une allocution d'orientation, qui a été suivie par les personnels des unités des six Régions militaires via le système de visioconférence, à travers laquelle il a loué "la teneur du discours de

Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, lors du débat de haut niveau du Conseil de Sécurité de l'ONU où il a rappelé l'engagement indéfectible de l'Algérie pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", relève le communiqué.

"L'Algérie a, très tôt, pris conscience des origines, risques et dimensions du phénomène du terrorisme et a averti le monde entier de ses répercussions nuisibles et dévastatrices. De l'aveu de tous, l'Algérie a réussi son combat contre le terrorisme et déjoué son projet obscurantiste, grâce à l'exploitation rationnelle de ses capacités et à l'expérience acquise par son peuple durant la glorieuse Révolution de libération", a-t-il affirmé.

Le Chef d'Etat-major de l'ANP a soutenu, à ce titre, que "les faits, passés et présents, ont démontré qu'une lutte rigoureuse et efficace contre ce fléau pernicieux nécessite en permanence la mutualisation et la coordination des efforts aux niveaux national, régional et international, à travers, notamment, la mise en oeuvre rigoureuse des résolutions et des outils juridiques des Nations unies, de l'Union africaine et des mécanismes bilatéraux et multilatéraux s'y rapportant".

"C'est ce qui a été, en effet, souligné par Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, dans son discours prononcé lors du débat de haut niveau du Conseil de Sécurité de l'ONU sur la lutte antiterroriste, où il a affirmé

que l'Algérie poursuit dans le même esprit ses efforts pour soutenir ses voisins et les pays africains dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, guidée en cela par son expérience, certes amère mais couronnée de succès", a-t-il rappelé.

Le Général d'Armée a réitéré, à l'occasion, "la volonté de l'Algérie de conférer une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et le Sahara, en soulignant le rejet par notre pays de toute forme d'ingérence étrangère dans la région, car cette approche s'est avérée être un échec total".

"C'est dans ce même sillage que s'inscrit l'initiative de l'Algérie, visant à conférer une nouvelle dynamique aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel et le Sahara, approuvée en octobre 2022, par les pays membres du CEMOC, regroupant l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger", a-t-il rappelé.

Le Chef d'Etat-major de l'ANP a expliqué, à ce propos, que "ce mécanisme a adopté une stratégie qui tend, au premier chef, à ce que chaque pays prenne en charge, lui-même, la lutte contre la menace terroriste dans son territoire national, en comptant essentiellement sur ses propres capacités et moyens, tout en s'inscrivant, évidemment, dans une dynamique collective, fondée sur la conjugaison des efforts, la coordination et l'aide mutuelle", insistant sur l'impératif que cette aide "exclue toute forme d'ingérence étrangère sous le couvert de la lutte antiterroriste, puisque les derniers développements dans la région ont démontré que cette approche est un échec total".

A l'issue, le Général d'Armée a présidé une réunion de travail, en présence des chefs de divisions et des cadres des Forces terrestres, où il a suivi un exposé exhaustif présenté par le Commandant des Forces terrestres sur les mesures et dispositions entreprises dans le cadre du programme de préparation des forces au titre de l'année 2022-2023.

A cette occasion, le Général d'Armée a donné une série d'instructions et d'orientations portant, en somme, sur "la nécessité de poursuivre les efforts de préparation au combat des unités et des personnels, conformément aux plans et programmes arrêtés, et de réunir les meilleures conditions de vie et de travail au profit des personnels de manière à leur permettre d'accomplir pleinement leurs missions", conclut le communiqué.