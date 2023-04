Algérie: Oran - Portes ouvertes sur le service national des garde-côtes

ORAN — Des portes ouvertes sur le service national des garde-côtes (SNGC) ont été lancées dimanche à Oran, au niveau du groupement territorial des garde-côtes.

L'ouverture de cette manifestation d'information de deux jours qui coïncide avec le 50e anniversaire de la création du service national des garde-côtes, a été présidée par le commandant de la Façade maritime ouest, le général-major Benayad Abdelhak.

Le commandant du groupement des garde-côtes d'Oran (2e Région militaire), le colonel Meknes El-Hadj a souligné, dans une allocution présentée à cette occasion, que "cette manifestation d'information décidée par le Haut commandement de l'Armée nationale populaire, constitue un trait d'union entre le citoyen et l'institution militaire, et aussi une occasion de prendre connaissance de visu des différentes missions confiées au service national des garde-côtes".

"Une vitrine permettant à la société de connaitre le bond qualitatif réalisé par le service des garde-côtes sur différents aspects organisationnel, de formation, d'armement, de même que la compétence de ses éléments à travers des activités exécutées", a souligné le colonel Meknès.

Ce service est une structure principale des Forces navales algériennes dans le domaine de sa spécialité qui est l'activité d'intervention en mer pour plusieurs missions de contrôle et de protection des côtes algériennes, de préservation de ses richesses et de son environnement marin, a-t-il indiqué, soulignant que la diversité de l'activité maritime a fait que ce service s'est adapté afin de mener à bien ses missions et de faire face à tout danger menaçant les côtes algériennes.

"En plus des nobles missions humanitaires celles de sauver les personnes et les vies humaines de jour comme de nuit et en toutes circonstances, les membres des unités des garde-côtes nationaux défient toutes les difficultés en mer et accomplissent leurs missions en toute loyauté et fidélité pour défendre nos eaux territoriales et protéger les richesses", a-t-il ajouté.

Le public présent a eu droit à une exposition mettant en exergue les missions dévolues au service national des garde-côtes dans plusieurs domaines, notamment la sécurité maritime, la police maritime et la gestion maritime, ainsi que des équipements et du matériel de recherche et de sauvetage, de plongée, de lutte contre les incendies et les fuites d'eau.

En outre, un film documentaire sur les missions des garde-côtes nationaux a été projeté et une visite a été réservée à différentes unités du groupement territorial d'Oran des garde-côtes.