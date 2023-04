Algérie: Production et distribution des produits pharmaceutiques - Le ministère dément le blocage des agréments

ALGER — Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a formellement et catégoriquement démenti, dimanche dans un communiqué, les informations reliées par certains médias faisant état de blocage des agréments de production et de distribution des produits pharmaceutiques, ainsi que des autorisations d'exercice des pharmaciens et des directeurs techniques.

Le ministère a rappelé dans son communiqué "qu'au lendemain du remaniement opéré par le président de la République, un communiqué a été rendu public adressé à l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques les informant de la continuité de toutes les activités inscrites à l'actif de l'ancien ministère de l'Industrie pharmaceutique".

Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, à travers son communiqué, "condamne fermement toutes tentatives de déstabilisation du secteur émanant de parties et de lobbies connus de tous qui n'ont d'autres intérêts que de manipuler l'opinion publique pour exercer leur monopole et porter atteinte au moral des patients et à l'économie nationale".