Algérie: Arkab installe le nouveau président de l'ANAM, Mourad Hanifi

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a présidé, dimanche, la cérémonie d'installation de M. Mourad Hanifi, dans ses nouvelles fonctions de président de l'Agence nationale des activités minières (ANAM), a indiqué un communiqué du ministère.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de l'ANAM en présence du PDG du groupe industriel minier Manadjim El Djazaïr (Manal) et des cadres du ministère de l'Energie et des Mines et de l'Agence, précise la même source.

M.Hanifi a occupé de nombreux postes, dont ingénieur d'Etat en géologie minière au ministère de l'Energie et des Mines, Directeur des sondages miniers, Secrétaire général de l'Agence nationale du patrimoine minier, Secrétaire général par intérim au ministère de l'Energie, et Directeur général des Mines au ministère de l'Energie et des Mines, le dernier poste qu'il a occupé, a ajouté le communiqué.

S'exprimant à l'occasion, le ministre a mis en exergue "le dévouement de M. Hanifi dans l'exercice de ses fonctions tout au long de son parcours professionnel qui témoigne de son sérieux et de sa compétence", affirmant "la confiance placée en lui, et la certitude qu'il ne ménagera aucun effort et veillera à exécuter ses nouvelles missions à la tête de l'ANAM", selon la même source.

M.Arkab a, par la même, salué les réalisations de M. Smail El-Djouzi, président par intérim de l'ANAM, ainsi que son "dévouement au travail et ses grands efforts déployés en exerçant ses fonctions".