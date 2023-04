Ile Maurice: Gel des avoirs de Sherry Singh - La FIU se défend en s'auto-glorifiant

L'ancien patron de Mauritius Telecom (MT) et leader de One Moris, Sherry Singh, a posé une série de questions sur la demande de gel de ses avoirs lors d'une conférence de presse vendredi. La Financial Intelligence Unit (FIU) se sentant certainement visée a émis un communiqué, hier, pour donner sa version.

D'emblée, la Financial Intelligence Unit (FIU) répond à Sherry Singh, sur de possibles liens politiques de sa directrice, Carine Charlette-Katinic, que cette dernière n'est en aucun cas liée à aucun ministre, aucun membre de l'Assemblée nationale et n'a aucune aspiration politique. Dans sa conférence de presse, Sherry Singh s'était aussi demandé pourquoi la FIU n'a pas eu recours à ses juristes habituels et pourquoi ce sont des juristes proches de Lakwizinn qui ont pris l'affaire en main. Selon la FIU, c'est une pratique habituelle de retenir les services de Senior Counsels et Senior Attorneys, pour les demandes à des juges en chambre ou en Cour suprême. L'organisme souligne que son In House Legal Manager et son équipe ont travaillé sur les quatre demandes.

Sherry Singh s'était aussi interrogé pourquoi la première demande de la FIU a été rejetée par un juge et qu'elle a refait une demande auprès d'un autre juge deux semaines après. Selon la FIU, qui cite les Supreme Court (Judge in Chambers) Rules de 2002, si une demande ex parte (en l'absence du défendeur) est rejetée, la même demande peut être refaite avec d'autres détails sur la raison du gel des avoirs. De plus, selon les articles 27 et 30 de l'Asset Recovery Act, une saisie conservatoire n'est pas juste l'octroi lors de la demande en elle-même. La FIU souligne qu'il faut que le juge, qui a pris connaissance du document, soit satisfait de l'affidavit qui soutient la demande de gel.

Le leader de One Moris s'est interrogé sur la demande faite ex parte et pourquoi la MBC en a fait mention un jour avant. La FIU souligne que l'ordre de saisie conservatoire a été émise par le juge en chambre le 29 mars 2023 et servie à une vingtaine de banques et au Registrar General, entre 10 h et 14 h 18. La FIU a 21 jours pour «servir» cet ordre judiciaire et cela a été fait en deux jours. De plus, aussitôt l'ordre émis, les médias privés et la télévision publique ont été informés. Surtout que la FIU a contacté ceux impliqués personnellement à travers des appels, visites en personne et par WhatsApp.

Sherry Singh s'est demandé pourquoi maintenant alors que la FIU enquête sur lui depuis 2021. En tout cas, la FIU a pris le soin de faire ressortir que l'agence collabore avec le FBI depuis 2022. D'autre part ce communiqué ne répond pas aux autres interrogations sur la liste de personnes qui font l'objet de cette saisie conservatoire. Le leader de One Moris s'est demandé pourquoi ce n'est pas spécifique. Surtout que des personnes citées dans ce gel ne sont pas dans le domaine politique et que leurs noms se retrouvent dans la presse.

Des avocats proches de Lakwizinn ont-ils fait une demande pour la FIU?

Dans le communiqué le nom des avocats n'est pas mentionné. Mais Sherry Singh a fait ressortir que des avocats proches de Lakwizinn ont fait cette demande pour la FIU. Il s'agit en fait de Ravind Chetty, Senior Counsel, qui apparaît dans de nombreuses affaires judiciaires pour les corps parapublics et le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Quant à Me Nutanesh Ramasawmy, c'est un avoué dont les services ont été retenus par la FIU car il est spécialisé dans les affaires commerciales et bancaires, les procédures d'insolvabilité, de recouvrement et d'exécution. Il intervient également de plus en plus dans des litiges concernant les sociétés de Global Business.