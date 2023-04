Ile Maurice: Sur nos plages - Ces glaces qui coûtent jusqu'à Rs 1 000...

Le soleil, la mer, la plage - surtout durant les chauds mois d'été - attirent petits et grands, locaux et touristes. Mais la plage peut aussi cacher des arnaqueurs dont il faut se méfier. En tout cas, il faut bien ouvrir les yeux et les oreilles avant d'ouvrir son porte-monnaie, même si on meurt de soif... ou d'envie d'une bonne glace.

200, 300, 800 ou encore 1 000 roupies. C'est à ces prix que des marchands vendent leurs glaces aux vacanciers - Mauriciens ou touristes - sur plusieurs plages. Tout dernièrement, un Mauricien a payé Rs 200 pour une coupe de glace à Pereybère. Chose qu'il a partagée sur les réseaux sociaux, exprimant sa colère face à cette arnaque. Par la suite, de nombreux internautes ont commenté, certains racontant des expériences similaires sur d'autres plages, alors que d'autres ont affirmé que la personne aurait simplement dû demander le prix avant d'acheter ou de refuser d'acheter si c'était aussi cher. Cependant, ce n'est pas la première fois que cela se produit. Par exemple, sur les sites web et forums en ligne, de nombreux étrangers partagent de temps en temps des expériences vécues pendant leur séjour sur l'île, telles qu'à la plage de Mont-Choisy, où «3 glaces = Rs 450... à éviter ces camions musicaux qui baladent...»

En ce jeudi, on se rend sur la côte Nord vers les plages de Pereybère et Mont-Choisy, où de nombreux touristes profitent du beau temps et des eaux calmes. Des marchands d'aliments tels que minn bwi et burgers ouvrent déjà leur petit coin snack. Une marchande témoigne que cette pratique de marchands de glaces qui arnaquent des clients, en particulier des touristes, est courante. «Tou lézour ena sa ici...» Ils offrent généralement des prix raisonnables aux locaux ou des prix plus élevés jusqu'à, disons Rs 200 ou Rs 300. Mais pour les touristes, les prix vont jusqu'à Rs 800, voire Rs 1 000, pour deux coupes de glace. «D'ailleurs,» nous dit-elle, «beaucoup de touristes ont tendance à venir nous demander des éclaircissements sur les prix. Certains, après avoir acheté la glace, viennent à notre point de vente pour se rendre compte qu'ils ont été arnaqués, car ils voient que le prix d'un repas mauricien complet est bien inférieur à leur seule coupe de glace.»

«Une question de principe et de conscience»

Un autre marchand qui vend des paninis nous confie que souvent, ces marchands de glaces tentent également de solliciter son aide, ce qu'il refuse. «Dans mon point de vente, les prix sont affichés et nous offrons l'option de paiement par carte. Par conséquent, certains marchands de glace essaient de faire payer des prix très élevés par carte aux touristes à mon point de vente et ils me demandent ensuite de leur donner l'argent en espèces en retour», dit-il. «Je refuse catégoriquement parce que ce n'est pas juste d'arnaquer des gens et je ne peux pas ruiner mon travail en invitant des ennuis.» Combien font-ils payer aux touristes ? «Beaucoup viennent en disant 'Please, we want to swipe our card for one thousand rupees to buy ice cream.' C'est bouleversant.»

Non loin de là, nous apercevons un marchand de glaces. Combien coûtent-elles, lui demandons-nous. Réponse plutôt satisfaisante, les prix varient entre Rs 50 et Rs 75. Il suffit de dire ainsi que cette pratique d'arnaque ne peut pas être généralisée. Bien que les autorités soient alertées depuis très longtemps, il est difficile de surveiller chacun et donc on ne peut pas faire grand-chose, car tous les marchands de glace n'opèrent pas de cette façon, nous dit-on. «C'est une question de principe et de conscience, que certains marchands ont et d'autres non. Ceci, en grande partie parce que quand ils regardent les touristes, tout ce qu'ils voient, c'est de l'argent et comment en tirer profit, sans se rendre compte que ces touristes travaillent dur toute l'année pour pouvoir se permettre des vacances ici», affirme notre marchand de paninis. «Le mieux est qu'on exige que ces marchands affichent les prix des glaces à l'avance afin que tout le monde, qu'il s'agisse des locaux ou des touristes, puisse les voir clairement avant d'acheter.»

Sur place, un Portugais d'une trentaine d'années, en vacances avec un groupe d'amis, nous raconte que la veille, il a vécu une expérience similaire. «We got three cups for Rs 800... we then confronted the man, and he brought it down to Rs 200. We even weren't sure that this was the correct price», nous dit-il.

Dès lors, de telles pratiques donnent aussi une mauvaise image de la culture mauricienne, même si l'acceuil en général est bien, affirme-t-il. «Je m'abstiens d'acheter des produits auprès des marchands ambulants parce que je ne suis pas sûr qu'ils me volent plus d'argent, simplement parce que je ne suis pas mauricien. Cela peut être très mauvais pour l'économie si les touristes sont dupés comme ça. Nous aurons tendance à penser que c'est ainsi qu'en général les gens d'ici sont.»