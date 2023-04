Algérie: Festival de la musique et de la chanson citadine - Manel Gharbi et Nouria font le show à Annaba

ANNABA — Les chanteuses Manel Gharbi et Nouria versées respectivement dans le chant andalou et kabyle ont fait le show dans la soirée de samedi à dimanche avec une interprétation élégante et exceptionnelle des chansons de ces styles musicaux dans le cadre de l'animation des soirée du 16ème Festival national de la musique et de la chanson citadine organisé au Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi à Annaba.

Les chanteuses ont animé au titre de cette édition qui se poursuivra jusqu'au 4 avril, une soirée au rythme des mélodies du chant andalou et de la chanson kabyle suscitant une forte interactivité avec un public connaisseur composé principalement de familles fidèles aux rendez-vous artistiques du Ramadhan qui tendent à devenir une tradition bien ancrée dans le plan d'action du théâtre régional d'Annaba.

Pour sa part, l'artiste Nouria a charmé le public avec sa puissante voix et son interprétation de la chanson kabyle au cours de cette soirée animée également par le chanteur Hamdi Nadjib d'Annaba qui a enchanté le public avec une chanson chaâbi.

Parallèlement aux soirées artistiques et ateliers de formation sur la musique et le patrimoine, une exposition d'art plastique de l'artiste Nadjem Cherad d'Annaba intitulée "Djoudour" et composée de 25 toiles plastiques reflétant la diversité et la richesse du patrimoine artistique algérien, a été organisée dans le cadre de ce festival au théâtre régional d'Annaba.

Le Festival national de la musique et de la chanson citadine est organisé par le Commissariat du festival sous la supervision de la direction de la culture et des arts d'Annaba et en collaboration avec le Théâtre régional Azzeddine-Medjoubi.