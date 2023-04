Soudan: Déclaration par le Porte-Parole du processus politique

Khartoum — Une réunion s'est tenue au Palais Républicain à 13h00 le Samedi 1er Avril, comprenant le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Général Abdul-Fattah Al-Burhan, le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire Général Mohamed Hamdan Daglo, et les leaders des forces civiles qui ont signé l'accord-cadre et le mécanisme tripartite composé de l'Union Africaine, de l'IGAD, et du Mécanisme Intégré de transition des Nations Unies, ainsi que des représentants de la société civile et de l'État. Mohamed Hamdan Daglo, et les chefs des forces civiles qui ont signé l'accord-cadre et le mécanisme tripartite composé de l'Union africaine, de l'IGAD et de la Mission Intégrée des Nations Unies pour l'Assistance à la Transition au Soudan (UNITAMS).

La réunion a examiné le progrès des discussions pour parvenir à l'accord politique final et a défini les dernières questions restantes, à savoir les questions techniques liées aux étapes de la réforme, l'intégration et la modernisation du secteur de la sécurité et de l'armée, dont la portée temporelle et les principales questions ont été résolues dans le papier sur les principes et les fondements de la réforme du secteur de la sécurité et de l'armée, signé le 15 Mars.

Le porte-parole du processus politique, Ingenieur Khalid Omer, a déclaré à la presse qu'après de longues délibérations, la réunion a décidé, par consensus des parties militaires et civiles, de redoubler d'efforts pour surmonter les obstacles restants Après de longues délibérations, la réunion a décidé par consensus des parties militaires et civiles de redoubler d'efforts pour surmonter les obstacles restants en préparation pour la signature de l'accord politique final le 6 Avril.