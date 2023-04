Algérie: APN - Reprise des travaux lundi en séances plénières

ALGER — L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra,lundi à 10h, ses travaux en séances plénières consacrées à la présentationet au débat de trois projets de loi, a indiqué dimanche un communiqué de laChambre basse du Parlement.

La séance de lundi sera consacrée à la présentation et au débat du projetde loi relatif à la monnaie et au crédit alors que les séances de mardi et mercredi seront consacrées à la présentation et au débat du projet de loirelatif aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière, précise la même source.

L'APN poursuivra ses travaux mercredi à 21h en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi relatif à la prévention et au règlement des contentieux collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, conclut le communiqué.