Algérie: El Méniaâ/Timimoun - Les restaurants Errahma consécration des valeurs de solidarité et d'entraide

EL-MENIAA — Les actions caritatives et de solidarité dans les wilayas d'El Méniaâ et Timimoun durant le mois de Ramadhan vont bon train en ce mois de piété et d'entraide où l'ouverture des restaurants de la "Rahma" consacrent les valeurs d'entraide humaine.

Les bénévoles des restaurants de la "Rahma" s'emploient, en ce mois sacré avec le concours des associations, à servir des repas chauds aux passagers et usagers de la route et prêtent main forte aux familles défavorisées leur offrant des repas d'Iftar à domicile.

De nombreuses associations caritatives et autres juvéniles d'El Méniaâ, (association algérienne de l'art culinaire et des activités touristiques et association nationale de promotion de la société civile) s'adonnent, en ce mois de ferveur, aux activités de solidarité et de bienfaisance en faveur des passagers et des nécessiteux au niveau des différentes communes de la wilaya, mais aussi sur certaines aires de repos de la route transafricaine, empruntée quotidiennement par des véhicules dont les conducteurs sont en quête de détente et de rupture du jeûne et jouir d'un Iftar royal dit "A domicile", avant de reprendre la route.

Ces activités ne cessent de s'étendre d'une année à l'autre pour régner pratiquement sur les différents points du réseau routier d'El Méniaâ desservant diverses destinations et où quelques endroits ont été délimités pour dresser des tentes et aménager des espaces d'accueil des usagers de la route leur permettant de rompre le jeûne en prenant un repas chaud et dans des conditions décentes et conviviales.

L'on relève, ainsi, que de nombreuses personnes qui se sont accoutumées à y prendre leur Iftar ont rendu un grand hommage aux associations impliquées dans ces actions bénévoles et qui n'ont, ont-elles témoigné, ménagé aucun effort pour consacrer l'entraide et perpétuer de pareilles actions séculaires ancrées de génération à génération.

Le directeur de la solidarité et l'action sociale (DASS), Mohamed Merrouche, a déclaré que les services de la direction se sont employés, à l'approche du mois de ramadhan, à accorder toute l'aide voulue aux associations désirant ouvrir des restaurants de la Rahma au travers le territoire de la wilaya.

Pour accompagner ces oeuvres caritatives, la DASS organise, en coordination avec les services du commerce et de la protection civile de la wilaya, des visites de contrôle des activités de ces points de restauration pour veiller au respect de l'hygiène et des dates de péremption des produits alimentaires.

De pareilles actions sont également organisées dans la wilaya de Timimoun où un effectif près de 300 passagers sont accueillis chaque jour autour de la table de l'Iftar organisée depuis le début du mois de ramadhan par le comité du Croissant-Rouge algérien (CRA), a indiqué la présidente du bénévolat au CRA, Ghania Kébir.

Et d'ajouter : la caravane de solidarité s'emploie à être quotidiennement à l'heure de la rupture au rendez-vous des jeûneurs au niveau de la gare routière en installant des tables et servant des repas.

A ces efforts, viennent s'ajouter des actions multiformes de solidarité en ce mois dont la remise de kits de denrées alimentaires aux familles nécessiteuses et défavorisées de la wilaya de Timimoun et la prise en charge des personnes malades.

Ces actions de solidarité, menées par les associations et des organismes caritatifs ne peuvent, toutefois, occulter les efforts personnels fournis par des particuliers pour venir, un tant soit peu, en aide aux jeûneurs en offrant des produits alimentaires ou des aides pécuniaires aux nécessiteux.