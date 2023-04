Ile Maurice: Breach of ICTA - Reza Foolah porte plainte

Reza Foolah, un homme d'affaires de 51 ans, très connu et qui s'est retrouvé au centre de plusieurs controverses, a porté plainte contre les pages Sel Solution Revolution et Liberation Moris, en présence de son homme de loi au poste de police de Flacq, vendredi. Il avance que ces pages sur Facebook, très suivies par les internautes, essaient de ternir sa réputation et demande l'ouverture d'une enquête.

L'homme d'affaires, proche du MSM et qui a connu une ascension fulgurante, avance qu'il a pris connaissance de deux postes le visant sur Facebook. Sur l'un d'eux, on peut voir un avion avec le message «Baron de lest Reza Foolah Flacq Airlines ICAC dan to lapist» ; le deuxième sur la page Sel Solution Revolution est une photo de lui avec le Premier ministre et le message, «Sa boug la finn arive gras a trafik ladrog biento nou pou montre lepep prev». Reza Foolah est connu des services de police, pour divers cas, dont un de séquestration et un de non-respect des conditions de sa remise en liberté provisoire.