Ile Maurice: Vallée-des-Prêtres - Deux hommes arrêtés pour trafic d'enfant

Ils ont été arrêtés vendredi par la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord. Ces deux habitants de Cluny et Batimarais, fichés à la police pour divers délits, sont provisoirement accusés d'avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 16 ans contre paiement. Ils sont passés aux aveux et ont été placés en détention. Le père et le frère de l'adolescente arrêtés dans le cadre de l'enquête sont également en détention.

L'affaire a éclaté le 22 mars. L'adolescente, qui habite Vallée-des-Prêtres, s'est présentée au poste de police et a expliqué que son père et son frère l'auraient forcée à consommer de la drogue et à se prostituer. L'affaire remonte à 2022. Les deux hommes l'auraient vendue à plusieurs hommes. Son père et son frère auraient ramené souvent des clients à son domicile où elle aurait été forcée d'avoir des relations sexuelles et ils auraient encaissé ensuite les paiements. Elle aurait aussi été abusée sur un terrain boisé, à Cité Martial. L'adolescente avait été admise à l'hôpital Jeetoo.