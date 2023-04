Ile Maurice: Bérenger face à la presse - «Sans fraude électorale, MSM mort»

Le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, a fait ressortir qu'un document préparé par le Parti travailliste (PTr), le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et son parti est en train d'être finalisé et sera prochainement remis à la commission électorale.

Il a précisé que, jeudi prochain, les trois leaders auront une meilleure idée sur ce document qui évoquera des détails allant de l'enregistrement des candidats jusqu'au dépouillement des élections. Le leader mauve a souligné que des experts ont été sollicités pour préparer ce document dont le principal objectif est d'éviter la fraude électorale. «Sans fraude électorale, MSM mort» a précisé Paul Bérenger.

En ce qui concerne le cas Franklin, le leader du MMM a indiqué que le gouvernement, la police et l'ICAC sont tous coupables de la situation dans laquelle se trouve le pays au niveau de la drogue. «Il n'y a qu'une enquête par l'ICAC, qui je répète n'est qu'une washing machine du blanchiment d'argent mais il n'y a rien concernant le trafic de drogue.». Paul Bérenger a qualifié Pravind Jugnauth et Alan Ganoo de «lâches» par rapport à la photo de Jasmine Toulouse brandie au Parlement mardi dernier. «Mo onté ki Alan Ganoo ti dan MMM.»

Évoquant les Chagos, Paul Bérenger a soutenu qu'en novembre dernier, Pravind Jugnauth avait annoncé des négociations entre la Grande-Bretagne et Maurice et qu'une solution serait annoncée «early next year». «Or nous sommes au début d'avril et maintenant on nous annonce que ce sera «in the coming months» et qu'on doit attendre des développements.» Selon sa lecture qui se base sur des articles de presse, la Grande-Bretagne aurait l'intention de rendre la souveraineté à Maurice sur 57 outer islands et non sur Diego Garcia. Selon lui, tous les îlots, y compris Diego Garcia, doivent être retournés à Maurice.

Le leader du MMM a aussi parlé de la démarche du Vanuatu, île de l'océan Pacifique, qui a demandé à la Cour internationale de justice de donner un ruling sur le changement climatique. «Cette démarche est soutenue par 133 pays pour connaître les pays les plus pollueurs de la planète.» Il dit déplorer le rôle des États-Unis, non signataire de la démarche de Vanuatu. Paul Bérenger compte également animer une causerie sur le thon dans l'océan Indien dans le courant de la semaine prochaine.