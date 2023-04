Soudan: Annonce d'une nouvelle initiative politique sur la crise soudanaise

Khartoum — Le Centre national pour l'observation du principe de citoyenneté et de pluralisme électronique a annoncé aujourd'hui lors du forum d'information régulier de l'Agence de presse soudanaise (SUNA) une nouvelle initiative politique sur la crise soudanaise.

Lors du lancement de la nouvelle initiative lors du Forum SUNA, le directeur du Centre, Mahjoub Hussein, a déclaré que l'initiative est rendue nécessaire par le besoin national stratégique de tenir un dialogue menant à un règlement historique, ajoutant qu'il existe une nécessité nationale urgente qui nous a incités à lancer cette initiative, qui établit une interaction culturelle et politique. Mahjoub a expliqué que le pays a besoin de nouveaux arrangements politiques, militaires et sécuritaires nationaux, soulignant que l'armée et les forces de soutien rapide sont deux forces complémentaires travaillant pour accomplir une tâche nationale afin de tracer une nouvelle voie pour le Soudan en mettant en oeuvre le slogan de la revolution.

Le directeur du centre a déclaré que les arrangements conclus entre l'armée et les Forces de soutien rapide et tous les autres organismes militaires sont faits en faveur d'une nouvelle armée professionnelle qui travaille selon la loi convenue connue et les normes de représentation équitable et de connaissances scientifiques, pour être neutre et ne pas s'engager dans la politique. Mahjoub a appelé à la formation d'un Conseil constitutionnel pour élaborer une constitution permanente conformément aux principes nationaux les plus élevés avec la participation des forces politiques et civiles, des femmes, des syndicats, des spécialistes des universités, des forces civiles, affirmant l'élaboration d'un système électoral moderne qui établit une véritable volonté populaire en consultation avec les forces politiques et la tenue d'élections générales sous supervision international. Th