Soudan: Discussion sur la performance du ministère de la Jeunesse et des Sports

Khartoum — Le Secteur du développement social et culturel du Conseil des ministres a discuté lors de sa réunion d'aujourd'hui, présidée par Mahmoud Siral-Khatim Al-Houri, ministre par intérim de l'Éducation, du rapport de performance du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l'année 2022.

Le rapport fait état des efforts déployés par le Ministère de la jeunesse et des sports pour promouvoir les activités de jeunesse et les activités sportives, contribuer au développement communautaire et promouvoir une culture de paix, d'unité et de consensus national, en plus de la contribution du Ministère à la réduction des taux de chômage et à la création de nouvelles possibilités d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Le secteur a souligné la nécessité de créer un environnement propice à l'engagement des jeunes dans le travail communautaire, économique et politique, ainsi que de prêter attention aux initiatives des jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Th