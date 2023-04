Soudan: L'initiative de l'Université de Khartoum appelle à soutenir la transition démocratique

Khartoum — Les professeurs de l'Université de Khartoum, à la salle de presse de Taiba, ont annoncé samedi, une initiative visant à soutenir la transition démocratique et la nécessité d'unir la vision et de rassembler la communauté nationale pour accomplir les tâches de la période de transition en ouvrant le dialogue pour parvenir à une solution conduisant à restaurer la voie démocratique du pays. Cela s'est produit lors d'une conférence de presse sur les mécanismes et les structures de l'autorité de transition visant à approuver une déclaration constitutionnelle et la formation d'un gouvernement compétent, ainsi que la formation du conseil de souveraineté, du pouvoir judiciaire, du conseil législatif et du Conseil des ministres dotés de normes et de compétences scientifiques. Il convient de noter que les professeurs de l'Université de Khartoum ont pris l'initiative de professeurs de l'Université soudanaise des sciences et de la technologie, de l'Université Al-Neelain, de l'Université de Gezira, du Sass Law Centre et de l'Association des travailleurs du pétrole. Pour sa part, Majdi Bakr Mahmoud, secrétaire général, a indiqué que l'initiative visait à relever les défis et à faciliter le processus politique pendant la période de transition. Majdi a examiné les critères et les conditions de formation du Conseil législatif, du Conseil de souveraineté, du Conseil des ministres, des gouverneurs des États et des organes judiciaires. Th