Afrique de l'Est: Cooperation dans le domaine des télécommunications entre le Soudan et l'Éthiopie

Addis-Abeba — Les gouvernements du Soudan et de l'Éthiopie ont signé un accord de coopération conjointe, d'échange d'expériences et de connaissances, ainsi que sur la coordination des efforts visant à promouvoir les secteurs des télécommunications et de la transformation numérique dans les deux pays frères.

Au cours de sa visite en Éthiopie, le ministre soudanais par intérim des Télécommunications et de la Transformation numérique, Adel Hassan Mohamed Al-Hussein, et la ministre éthiopienne de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla, ont signé un note d'entente sur la coopération entre les deux pays.

Cependant, Al-Hussein a également signé la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, Al-Hussein a exprimé son plaisir et son appréciation pour l'accueil chaleureux et son grand optimisme pour cet accord, qui sera un début pour la coopération technologique et technique entre les deux pays.

Al-Hussein a également invité le ministre de l'Innovation à se rendre au Soudan dès que possible. Le ministre éthiopien de l'Innovation et de la Technologie a exprimé sa grande joie de cette visite et de la signature de ce document de coopération, qu'il a qualifié d'historique et aura un grand impact sur le développement de la coopération entre les deux pays voisins et a promis du soutenir fermement pour atteindre ses grands objectifs. Ra\Th