Angola: Aviation civile - Seules dix compagnies internationales volent vers le pays

Luanda — Contrairement à un passé récent, après l'avènement de la paix, en 2002, dans lequel 22 compagnies aériennes opéraient vers l'Angola, actuellement le nombre est réduit à 10, en raison de facteurs transcontinentaux qui transcendent la volonté de l'Exécutif, en particulier, et les Angolais en général.

Au cours de la seule dernière décennie, quinze opérateurs ont abandonné l'Angola comme destination privilégiée, en raison de coûts d'exploitation et/ou de stratégies commerciales, aggravés par la pandémie de Covid-19, qui a gravement affecté le secteur de l'aviation civile, en raison de la fermeture des frontières, contribuant à la réduction drastique de la demande et des pertes financières.

Par exemple, LAM (Lignes Aériennes de Mozambique), Air Namibia, South African Airways, Arik Air (Nigéria), Kenya Airways, Varig (Viação Aérea Rio-Grandense, Brésil), Iberia (Espagne) et Houston (États-Unis d'Amérique).

En plus de ces compagnies, et entre autres raisons, British Airways (Royaume-Uni), Aeroflot (Russie), KLM (Pays-Bas/Hollande) et China Airlines ont également coupé les liaisons avec Luanda, cette dernière utilisant généralement des Boeing 777-300, B737-300 ou Boeing 787-8, Dreamliner, principalement avec des vols bihebdomadaires ou trihebdomadaires.

Selon une source aéroportuaire, certaines de ces entreprises ont commencé à abandonner ou à suspendre progressivement leurs opérations en Angola, avec le début de la crise économique et financière mondiale, en 2014. Certaines ont même déclaré faillite technique et cédé leurs flottes d'avions.

En conséquence, la TAAG a repris le transport de passagers vers et depuis certains pays, tandis que pour d'autres, principalement l'Europe et l'Asie, il partage l'exploitation avec certaines compagnies locales, sur la base d'accords de partage (partage de code), comme avec Cabo Verde Airlines, Iberia, Brussels Airlines et Turkish Airlines.

Cependant, aujourd'hui, à la suite de l'intense diplomatie des cinq dernières années (2017-2022), de la reprise économique mondiale et d'une plus grande ouverture aux investissements et aux affaires étrangères, heureusement certaines entreprises reviennent, et d'autres de référence internationale ont placé, pour la première fois, l'Angola sur leurs routes.

Compte tenu également de la stabilité politico-militaire et des opportunités commerciales, trois nouvelles compagnies ont commencé à fréquenter l'aéroport angolais au cours des cinq dernières années, notamment Airlink (d'Afrique du Sud), Turkish Airlines et Qatar Airways, avec des vols directs réguliers et des liaisons vers d'autres points à partir de Luanda.

Aux côtés de ces opérateurs, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Lufthansa (Allemagne), Air France, Emirates (Émirats arabes unis) et Brussels Airlines (de Belgique) volent également vers l'Angola, qui a commencé ses opérations pour le pays en 2002, suspendu en 2019 et de retour en 2021.

Les ailes africaines résistent aux chocs

Mais, en plus de ces avions commerciaux, l'aéroport international 4 de Fevereiro reçoit également, avec régularité, des vols présidentiels et spéciaux, ainsi que, sporadiquement, des vols humanitaires, en provenance des différents continents, des "charges" qui passeront, en août de cette année, à l'aéroport Dr. Antonio Agostinho Neto.

Sur le gros des 10 entreprises qui viennent en Angola, trois sont africaines, deux asiatiques et cinq européennes, le continent berceau étant le deuxième plus représenté, en signe de résistance à l'impact et aux conséquences de la crise économique et financière mondiale, ainsi que du Covid-19.19 dans le monde.

En ce qui concerne les 12 opérateurs qui ont abandonné, cinq sont africains (LAM - Linhas Aéreas de Moçambique, Air Namibia, South African Airways, Arik Air - Nigeria et Kenya Airways), quatre européens (Britsh Airways - Royaume-Uni, Aeroflot - Russie, KLM - Pays-Bas/Hollande et Ibérie - Espagne) et un d'Asie (China Airlines).

D'Amérique, deux se sont retirés, notamment Varig (Viação Aérea Rio-Grandense, du Brésil) et Houston (États-Unis d'Amérique). Cette situation a ouvert un vide "d'avions américains" en Angola, qui ne reçoit pas non plus de vols des pays d'Océanie, ni de l'Antarctique, en tant que continents reconnus.

Fait intéressant, South African Airways (SAA) et Air Namibia ont cessé de voler vers Luanda en 2020. Le sud-africain, en février, en raison de problèmes financiers, après 30 ans d'exploitation, et le namibien, en juin, prétendument en raison d'un manque de rentabilité, 28 ans après le début de la liaison Windhoek-Luanda, en 1992.

TAAG - Compagnie aérienne angolaise

À l'inverse, Lignes Aériennes d'Angola - TAAG, en tant qu'hôte de l'aéroport international 4 de Fevereiro et marque nationale en matière d'aviation civile, propose actuellement 28 destinations, 14 nationales et 14 internationales, y compris régionales, avec une intensité opérationnelle jamais vue auparavant.

Au-delà des frontières, elle vole vers Lisbonne (Portugal), Madrid (Espagne), São Paulo (Brésil), La Havane (Cuba), Le Cap, Johannesburg et Durban (Afrique du Sud), Accra (Ghana), Windhoek (Namibie), Maputo ( Mozambique), Kinshasa (République Démocratique du Congo), Lagos (Nigéria) et Sao Tomé et Principe.

Sur le plan intérieur, à l'exception de Sumbe (Cuanza-Sul), Caxito (Bengo), N'dalatando (Cuanza-Norte), Malanje, elle atterrit dans 16 capitales provinciales du pays, notamment Saurimo (Lunda-Sul), Dundo (Lunda- Norte ), Luena (Moxico), Moçâmedes (Namibe), Cuito (Bié), Ondjiva (Cunene), Lubango (Huíla), M'banza Kongo et Soyo (Zaire).

Toujours sur la scène intérieure, la compagnie aérienne angolaise opère à Menongue (Cuando-Cubango), Negage (Uíge), Cabinda, Huambo et Catumbela (Benguela), en plus de Luanda, la capitale du pays et la seule province qui reçoit des vols internationaux.

Comme d'autres grandes entreprises du secteur, la TAAG (propriétaire de 21 appareils) a également été fortement touchée par le Covid-19 qui, en deux ans environ (de 2019 à 2021), a entraîné la disparition d'au moins 400 compagnies d'aviation civile dans le monde, entre des vols officiels de certains États et des entreprises privées.

Malgré les restrictions, elle a toujours maintenu des routes traditionnelles actives telles que Luanda/Lisbonne et Luanda/Brésil et récupère actuellement des destinations en Afrique australe et centrale, de sorte qu'elle consolide ses liaisons avec les villes d'Accra (Ghana) et Madrid (Espagne), récemment ouvertes.

Pour les cinq prochaines années, de 2022 à 2027, elle prévoit d'atteindre 30 avions en pleine exploitation, selon le plan d'augmentation de la flotte, et d'atteindre le chiffre de trois millions de voyageurs au cours de cette période. En 2022, la TAAG a transporté au moins un million de passagers, soit 60 % de plus qu'en 2019.

Fondée en 1938 et basée à Luanda, la société angolaise est mondialement reconnue et a connu une croissance soutenue. En plus du transport de passagers, elle se dédie au transport de fret intérieur et à l'étranger, ainsi qu'aux vols humanitaires dans les deux sens.

En plus de six avions de type Airbus A220, qu'elle a achetés à Air Lease Corporation (ALC) en juin 2022, dans le cadre d'un régime de "location", la société négocie avec d'autres constructeurs et partenaires pour l'achat de plus d'avions, avec en vue de renforcer la flotte et de remplacer les 737-700 par de nouveaux appareils à l'étude.

Actuellement, la flotte TAAG comprend 21 appareils (14 en pleine exploitation et d'autres en cours de révision), notamment six Dash 8-Q400, sept Boeing 737-700, trois Boeing 777-200 et cinq Boeing 777-300. Et, à partir de juin de cette année, elles commence à recevoir l'AirBus A220-300, selon son président du Colsei d'administration, Eduardo Fairen.

La pandémie de Covid-19 terminée, l'industrie aéronautique se redresse de manière satisfaisante et de nombreuses entreprises se remettent sur pied. Et cela suscite l'espoir que, dans un proche avenir, davantage de compagnies reviendront en Angola et d'autres feront leurs débuts dans l'espace aérien national, comme Singapore Airlines, à partir de cette année.