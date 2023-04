Gabon: Ramadan - Le RHDP section Gabon fait un don de vivre à ses partisans en jeûne

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a réuni récemment à Libreville par le biais de son Délégué Extérieur Pays les communautés religieuses que compte son Parti en l'occurrence musulmans et chrétiens en ce mois dit de pénitence entre autres de jeûne.

Objectif, leur apporter un don de vivre pour tenir durant cette période, et par la même occasion galvaniser les troupes du Gabon.

Ce que l'on peut retenir de ce geste du délégué extérieur pays, Sidibe Cheick Oumar c'est qu'il s'agissait pour ce dernier de se rassembler autour de ses militants, pour leur dire que leur responsable est d'erreur eux. Pour leur faire comprendre qu'ils sont aussi les responsables du Parti, donc, il en va de leur responsabilité de les assister dans ce mois de pénitence. " L'objectif de la rencontre portait sur l'état d'esprit religieux. Nous sommes dans un mois de ramadan pour les misulmans et de jeûne pour les chrétiens

Donc, il était de notre responsabilité de leur venir en aide", a-t-il soutenu.

Sidibe Cheick Oumar a par ailleurs salué son chef de Parti et également président de la République, Alassane Ouattara pour les efforts consentis à l'égard du bien-être de ses militants ivoiriens qui se trouvent à l'extérieur. Et le même message de remerciements a été adressé au chef de l'Etat gabonais, Ali Bongo.

Outre ces remerciements, il a souligné le fait que son Parti politique le RHDP se porte bien au niveau du Gabon et en Côte d'Ivoire. Au début du mois de mars, le Parti était en séminaire à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) sous la houlette des responsables du Parti que sont monsieur Mamane Ode et madame Salimata et c'est au cours de rencontre que le choix du délégué extérieur pays a été porté sur sa modeste personne.

Les récipiendaires quant à eux n'ont manqué de saluer ce geste qu'ils ont trouvé fort louable et à encourager à l'exemple de Marcel Akmel, représentant de la communauté chrétienne du Parti. "C'est un grand geste. Parmi nous, il y a des personnes assez avancées en âge. Je pense qu'un tel acte est une façon de pouvoir aider tout le monde à pouvoir vivre ce moment intense de pénitence (...) On demande à ce qu'il s'appuie sur les plus anciens qui étaient là avant lui. D'écouter beaucoup avant de prendre des décisions. Je pense qu'il va apporter beaucoup à notre grand Parti qui n'aspire qu'à grandir encore davantage", a-t-il fait savoir.

C'est avec un grand plaisir que les femmes présentes à cette remise de don ont accueilli ces vivres qui arrivent à point nommé car des personnes démunies qui en ont vraiment besoin." Faire la bouillie le soir sans sucre et noire ce n'est pas vraiment facile.

Donc, nous remercions infiniment notre donateur en la personne de notre délégué monsieur et ses collaborateurs Cheick Sidibe (...) Nous demandons à nos frères et nos soeurs du quartier de partager ce qu'ils mettent sous leurs dents avec les autres communautés parce que nous soyons chrétiens ou musulmans, c'est la même chose. C'est le même Dieu que nous prions", s'est exprimée Camara Fatou, présidente de l'union des femmes du RHDP au Gabon.