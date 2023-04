Gabon: Le Directeur Général de SETRAG rassure à la suite de la reprise du trafic passagers

LIBREVILLE — Le directeur général de la Société d'exploitation du transgabonais (SETRAG), Christian Magni, s'est voulu rassurant après la réception le 4 mars dernier des travaux de réhabilitation de la voie ferrée suite au glissement de terrain intervenu le 24 décembre 2022.

Le communiqué conjoint SETRAG/ERAMET souligne que "la Setrag annonçait la reprise du trafic des trains de fret en attendant la conclusion des tests de l'ouvrage avec des trains lourds pour permettre la circulation des trains des voyageurs. Le gouvernement ayant acte de leurs fiabilité, a donné son accord pour la reprise du trafic des trains des voyageurs".

C'est un directeur général très souriant que les hommes des médias ont rencontré à la descente du train à gare ferroviaire d'Owendo Virié. Christian Magni, qui avait pris place dans le train Omnibus n° 433 en provenance de Franceville à la gare ferroviaire de Lastourville quelques heures avant. Une manière pour lui de lancer la reprise effective des trains des voyageurs le jeudi 30 mars comme indiqué dans le Communiqué paru dans la presse.

Se prononçant sur la qualité des travaux réalisés, outre la longueur de 900 mètres qui a été reconstruite, la fiabilité et la solidité de la voie sont un acquis. Et le directeur général de poursuivre :»Le cas de glissement de terrain n'est pas spécifique à notre chemin de fer, la pluviométrie et le séisme enregistré sur cette partie du territoire ont contribué à cette situation. Une situation que nous avons assaini comme d'autres et surveillons à partir des caméras que nous avons installées pour suivre l'évolution en temps réel».

Très ravi d'avoir retrouvé la vitalité de son outil de travail, le directeur général de la Setrag a renouvelé sa reconnaissance aux autorités gabonaises, au groupe Eramet dont Setrag est filiale via la Comilog ainsi qu'à l'ensemble des partenaires qui ont contribué au rétablissement de la voie qui a permis la reprise du trafic dans les meilleurs conditions de sécurité et de durabilité.

A l'endroit de ses équipes et la Comilog, Christian Magni s'est dit particulièrement reconnaissant pour la grande mobilisation qui a permis la reconnexion des différentes provinces du pays, non sans reconnaitre et saluer la patience et la confiance renouvelée des usagers des trains de voyageurs.