Afrique: Présidence sénégalaise de l'Ua 2022-2023 - Aïssata Tall Sall restitue le bilan de « solutions » aux diplomates

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, a présenté, hier soir, le bilan de la présidence sénégalaise de l'Union africaine (Ua) aux ambassadeurs. Lors de cette rencontre, elle est revenue sur le bilan de « solutions » du Président Macky Sall dans un contexte difficile.

Face à l'essentiel du corps diplomatique accrédité au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, a restitué le bilan de la présidence sénégalaise de l'Union africaine (Ua), lors d'une cérémonie tenue au siège de son ministère. C'était hier soir. Le ministre a salué la présence des diplomates, des membres des institutions sénégalaises, de la société civile pour cet « exercice de devoir et de vérité » qu'est la restitution du bilan du Président Macky Sall à l'Ua. Pour la patronne de la diplomatie sénégalaise, c'était le moment de parler des choses qui bougent, mais aussi de ce qu'il y a à améliorer. Elle estime que la présidence du Chef de l'État Macky Sall de l'Ua a été une présidence des solutions malgré le contexte. Aïssata Tall Sall a rappelé que le Président a pris la tête de l'Ua le 05 février 2022 dans un contexte où il y a eu plusieurs urgences au plan économique, sanitaire, climatique. Avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui sont venues exacerber les difficultés, il fallait réajuster les priorités. Il fallait insister, selon elle, sur les préoccupations du continent en faisant entendre la voix de l'Afrique.

Dans le cadre de la souveraineté pharmaceutique, le Président Macky Sall a ainsi plaidé fortement pour que la fabrication de vaccins se fasse sur le continent. Sur la souveraineté alimentaire, la patronne de la diplomatie a rappelé que la crise en Ukraine a créé beaucoup de problèmes dans les pays africains. « Le Président Macky Sall a porté sa toge pour plaider pour le continent », rappelle Aïssata Tall Sall. C'est ainsi, soutient-il, que le Président Macky Sall, avec l'appui des États-Unis, travaille à l'opérationnalisation d'une plateforme permettant aux pays africains excédentaires en produits alimentaires de vendre à d'autres pays. Les infrastructures n'ont pas été aussi en reste, de même que le climat qui a été un grand point de plaidoirie avec le Président Macky Sall.

Ce dernier a longtemps plaidé pour une transition énergétique équitable, car l'Afrique a besoin d'utiliser les énergies comme le gaz qui va permettre au continent de résorber son gap en matière d'accès à l'énergie. Aïssata Tall Sall a aussi abordé la question de la réallocation des Droits de tirage spéciaux (Dts) à l'Afrique qui en a besoin sans oublier la réforme proposée dans la gouvernance financière pour une agence de notation africaine qui a été acceptée mais pas encore installée. Sur la sécurité, elle a rappelé que le Président Macky Sall a demandé le renforcement des armées africaines pour qu'elles puissent assurer la sécurité sur le continent avant que d'autres forces ne viennent de l'extérieur faire ce travail. « J'ai retenu la voix du Président pour l'Afrique partout. Le Président a développé ce leadership africain pour que les gens comprennent qu'en Afrique, tout ne change pas, mais quelque chose a changé ; ne pas se dire que les solutions ne viennent que des partenaires, mais aussi des Africains », a affirmé Aïssata Tall Sall.

Le Sénégal reste à la disposition de l'Afrique

L'ambassadeur des Comores au Sénégal, Ahmed Ben Saïd Jaffar, pays qui assure l'actuelle présidence de l'Ua, saluant le bilan du Sénégal, assure qu'ils feront tout pour poursuivre la bonne dynamique enclenchée. Il rassure que son pays est engagé pour relever les défis et compte sur le Sénégal pour réussir sa présidence. Sur ce, le ministre des Affaires étrangères fait aussi noter que le Sénégal est à la disposition de l'Afrique car la mission du Président pour le continent ne prend pas fin avec la fin de la présidence de l'Ua. Pour la suite, elle pense qu'il faut que l'Afrique siège au Conseil de sécurité de l'Onu. Participant à la rencontre, Birahime Seck du Forum civil a souligné qu'ils ont pris bonne note des réalisations et du bilan du Président à l'Ua. Il a promis que le Forum civil examinera ce bilan et souhaité un sommet sur la corruption et la jeunesse en Afrique.

Les ambassadeurs satisfaits

Plusieurs diplomates ont participé à la rencontre. Ils ont confié être satisfaits par le travail du Président Macky Sall à la tête de l'Union africaine (Ua).

L'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, Jean Koe Ntonga, parlant au nom des diplomates en tant que doyen d'âge, a remercié le ministre des Affaires étrangères du Sénégal d'avoir tenu parole en procédant à la restitution du bilan du Sénégal à la tête de l'Union africaine (Ua) comme annoncé en février 2022 en début de présidence. Pour lui, le Président Macky Sall a assumé la présidence de l'Ua avec respectabilité et efficacité. Il a souligné que la sécurité du continent avec les menaces djihadistes, la stabilité politique, les questions énergétiques, la sécurité alimentaire, la résolution de la guerre russo-ukrainienne, l'admission de l'Afrique au G20, ont été, entre autres, les priorités du Chef de l'État Macky Sall. Le diplomate a salué la grande complicité manifeste entre le Président Macky Sall et le Président de la Commission de l'Ua, Moussa Faki Mahamat, qui ont défendu le continent. « La présidence de Macky Sall a contribué à une meilleure visibilité de l'Afrique et à une meilleure écoute du continent », assure l'ambassadeur du Cameroun.

Sami Haddad du Liban au Sénégal, après avoir félicité le Sénégal pour le travail réalisé à l'Ua, a souhaité que la coopération soit poursuivie avec le groupe Asie. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Mohammad Reza Deshiri, au nom du groupe Asie, est allé dans le même sens en se réjouissant de l'engagement du Sénégal.

Quant à l'ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot, parlant au nom du groupe Europe, il a félicité le Président Macky Sall pour le travail réalisé à la tête de l'Ua. « La présidence est d'autant plus belle qu'elle s'est tenue dans un contexte compliqué avec les crises sanitaires, sécuritaires, etc. C'est d'autant plus remarquable de tenir une présidence de ce niveau dans ce contexte », a salué Philippe Lalliot. Ce dernier estime que le Sénégal a été présent sur tous les tableaux lors de sa présidence qui a été aussi l'occasion de renforcer la coopération avec l'Europe.

L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, pense lui, que le Sénégal a parlé au nom de l'Afrique d'une manière différente en se concentrant sur les priorités en matière de développement humain, de financement des infrastructures, etc. Il poursuit que le Sénégal a ouvert des chantiers importants et il serait important de capitaliser cette expérience et d'essayer de réaliser les priorités définies par la présidence sénégalaise de l'Ua. Ce constat est partagé par d'autres ambassadeurs comme celui de la Turquie, Hatice Nur Sagman, l'ambassadeur du Gabon au Sénégal, Régis Onanga Ndiaye, celui de la Mauritanie, etc. O. KANDE