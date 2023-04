Afrique: L'USMA et Pyramids se qualifient pour les quarts

Lors des matches joués dimanche soir pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération TotalEnergies, l'USMA et Pyramids ont assuré leur billet pour les quarts alors que Gallants, l'US Monastir et l'AS FAR ont continué leur chemin pour jouer les quarts dans les meilleures conditions.

USMA- Al Akhder (4-1)

Au stade du 5 juillet d'Alger, les algériens de l'USMA ont composté leur ticket pour les quarts grâce à leur victoire sur les libyens d'Al Akhder (4-1) devant 10000 supporters. Les usmistes ont fait le break assez rapidement après avoir inscrit deux penaltys à la 9' par Belaid puis à la 20' par Alilet. Aymen Mahious, meilleur buteur du dernier CHAN TotalEnergies inscrit le troisième but algérien peu après la demi-heure de jeu. Sohaib Shafshuf réduit la marque pour Al Akhder à la 65' avant que Alilet ne cloture le festival usmiste par un joli but à la 75'.

Marumo Gallants- FC Lupopo (3-2)

Les sud-africains du Marumo Gallants ont pris la tête du groupe A de la compétition après leur victoire sur le FC Lupopo 3-2. Menés au score après des buts de Katiranga 23' et Mouako 45', les sud -africains reviennent dans le match et se permettent le luxe de l'emporter au final en inscrivant trois buts en sept minutes par l'intermédiaire de Sibeko 70', Shivaviro 73' et Mosemaedi 75'.

Gallants termine la phase de poules en tête du groupe A avec 12 points devant l'USMA 11 points.

Pyramids FC- Future FC (2-1)

Dans le derby égyptien, la victoire est revenue en faveur du Pyramids FC qui s'est offert Future FC pour une place en quart de finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies.

Ali Gabr (15') et Abdellah Said (52') inscrivent les buts de Pyramids alors qu'Ahmed Atef réduit la marque pour Future FC dans les arrêts de jeu de la partie.

ASKO de Kara- AS FAR (1-1)

A Lomé, l'ASKo de Kara a été tenu en échec par le leader du groupe C, l'AS FAR de Rabat (1-1). Les locaux ont été les premiers à se mettre en danger en inscrivant l'ouverture du score par l'intermédiaire de Justin Youré à la 24' avant l'égalisation d'Edilson Borges peu avant la pause citron (40').

L'AS Far termine en tête du groupe C avec 11 points, ex aequo avec Pyramids FC. Les deux équipes accèdent en quart de finale de la compétition.

US Monastir- AS Real de Bamako (2-1)

Déjà qualifié, le club tunisien de l'US Monastir s'est imposé devant les maliens de l'AS Real de Bamako (2-1) au stade Hamadi Aguerbi de Tunis.

Salah Harabi ouvre la marque pour les locaux à la 35' avant l'égalisation malienne, signée Makan Samabaly (44').

L'attaquant algérien Abdelhakim Amokrane redonne l'avantage aux locaux dans les arrêts de jeu.

L'US Monastir termine la phase de poules avec 13 points, ex aequo avec les Young Africans de Tanzanie.