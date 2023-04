Angola: Un écrivain préconise plus d'encouragement à la littérature enfantine

Ondjiva (Angola) — La nécessité pour les parents et les tuteurs de parier davantage sur la littérature enfantine, afin d'introduire l'habitude de lire chez les enfants, a été défendue dimanche, par l'écrivain Isdore Otombo.

S'adressant à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale de la littérature enfantine (2 avril), il a estimé que l'encouragement par l'habitude de la lecture libérait l'esprit et élargissait les horizons des enfants.

Il a indiqué que les parents devraient acquérir plus de livres enfantins à introduire dès leur plus jeune âge l'habitude de lecture, de l'interprétation des textes, afin de faire mûrir la vie académique et littéraire des enfants.

Il a également précisé que les enfants ont le droit à l'éducation littéraire, car ils doivent posséder des livres pour enfants, soulignant que l'on ne peut pas donner des livres qui vont au-delà de la dimension de l'interprétation des enfants.

"Nous avons besoin de disposer de livres pour enfants à la hauteur de la perception, de la compréhension et de l'interprétation des enfants, car le processus d'enseignement et d'apprentissage est progressif", a-t-il indiqué.

En outre, il a souligné la nécessité pour les écoles de donner de l'importance à la question liée à l'habitude de la lecture, en promouvant des tournois ou des compétitions de lecture et de rédaction dans le but de renforcer, créer et affermir la lecture des élèves.

L'enfant et l'adolescent passent beaucoup de temps à l'école, de sorte que les éducateurs sont de plus en plus responsables du développement de l'habitude de la lecture, a-t-il défendu.

En tant qu'écrivain, Isdore Otomba a lancé une oeuvre infanto-juvénile intitulée "As memórias da menina Nangula », comptant depuis 2018 huit livres sur le marché littéraire angolais, en particulier "Casei-me com a filha do soba, a Ndapewa".

La Journée Internationale de la littérature enfantine est célébrée dans le monde entier le 2 avril pour encourager et éveiller chez les enfants le goût de la lecture.

La date vise à rendre hommage à l'écrivain danois Hans Christian Andersen, auteur d'histoires telles que Le Vilain Canard et La Petite Sirène.