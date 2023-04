Afrique: L'Angola participe à la 14e session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie en Côte d'Ivoire

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, s'est rendue ce dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour participer à la 14e Conférence des présidents d'assemblées et de sessions de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) , qui aura lieu du 3 au 5 de ce mois.

S'adressant à la presse, Carolina Cerqueira a dit que la délégation parlementaire angolaise profiterait de l'événement pour promouvoir la diplomatie parlementaire, compte tenu de la 147e réunion de l'Union interparlementaire (IUP) qui aura lieu en octobre de cette année, à Luanda.

Carolina Cerqueira a également mentionné le fait que l'Angola ait des points communs avec les pays francophones voisins, soulignant les questions liées aux efforts de paix, au développement durable, au changement climatique et à l'intégration sociale.

La présidente du parlement angolais a avancé qu'ils portaient également le message d'un parlement multipartite, de coexistence, de dialogue et où le consensus prévaut, avec un équilibre générationnel et entre les sexes.

La délégation, a-t-elle dit, transmettra également des informations sur l'implication de l'Assemblée nationale dans le processus de pacification de la région des Grands Lacs, dont le président João Lourenço est le principal médiateur.

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie vise à représenter les intérêts et les aspirations des peuples de la communauté francophone auprès des francophones, à promouvoir la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme, notamment au sein de la communauté francophone, à apporter une perspective politique aux autorités francophones et émettre des avis en accord avec les instances de la Francophonie.

Parmi les objectifs de l'organisation figurent également la promotion de la coopération et le renforcement de la solidarité au sein de la communauté francophone, le respect du droit au développement, la diffusion et la promotion du rôle international des parlementaires, la contribution au développement et à la connaissance mutuelle des cultures et civilisations des peuples qui font l'usage régulier de la langue française, sans culture et civilisation françaises, contribuent au rayonnement de la langue française.