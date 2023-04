Angola: L'Expo-industrie se termine avec un focus sur la prochaine édition

Luanda — La 5e édition d'Expo-industrie/2023, qui s'est déroulée du 29 mars au 1er avril, dans la Zone économique spéciale (ZEE) Luanda-Bengo, s'est terminée samedi, mais les promoteurs se concentrent déjà sur la prochaine édition, à co-organisé par le groupe Eventos Arena et le Ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'événement, auquel ont participé plus de 238 entreprises, a permis aux entrepreneurs de présenter le potentiel du secteur industriel national et de discuter de divers sujets concernant le secteur.

Ce samedi, dernier jour de l'événement, l'organisation a décerné des prix aux participants distingués. Le "Groupe IMEX" a été le grand gagnant, suivi de "Fabrimetal", dans la catégorie Meilleure Participation dans l'Industrie des Biens de Production, "Fazenda 27" a été récompensé dans la catégorie Biens et Consommation, "Beledear", dans l'Industrie Extractive, et la société ICC, dans la catégorie Meilleure Entreprise de Transformation.

Le Groupe Carrinho a été distingué dans la catégorie Industrie Alimentaire, Karam dans la catégorie Construction Civile, le Groupe Salam dans la catégorie Banque, Assurance et Institutions Financières, et finalement la province de Huambo comme meilleure participation provinciale.

L'événement, qui s'est terminé le même samedi, a été inauguré mercredi par le président de la République, João Lourenço, qui, à l'occasion, a visité la salle d'exposition.

La 5e édition de l'Expo-Industrie s'est tenue trois ans après un interrègne en 2019, causé par la pandémie de Covid-19. La dernière édition comptait 200 exposants.

Les principaux secteurs représentés à cette foire sont : la construction civile 22%, le commerce et la distribution (12%), le textile et la restauration 11% chacun, l'artisanat (10%), le pétrole et le gaz et l'agroalimentaire avec 8%, respectivement. La banque et l'assurance et le secteur immobilier ont cinq pour cent chacun et les autres.

Le salon vise à faire en sorte que les industries augmentent l'emploi et améliorent les conditions de vie des populations et tirent parti de nouveaux partenariats et entreprises.