Congo-Brazzaville: Lancement d'un programme pour aider à la réinsertion des ex-combattants du Pool

Les ex-combattants ninjas du Pool, région du sud du Congo-Brazzaville, secouée par une guerre civile entre 2016 et 2017, vont recevoir des financements du gouvernement et de la Banque mondiale pour des projets de développement de l'agriculture commerciale (PDAC). Ce sont des financements pour diffèrent type de projets pour des moyennes ou micro-entreprises. Les accords ont été signés ce week-end à Kinkala, chef-lieu du Pool.

À la tête de la coopérative dénommée « Sambila » Gerdon Samba, ex-combattant, est parti du village Massembo-Loubaki pour rejoindre Kinkala où il a conclu un accord dans l'attente du financement de son projet. Son rêve : se lancer d'abord dans la pisciculture pour, d'ici quelques années, faire de l'élevage.

Objectif autosuffisance alimentaire

Ces projets sont cofinancés par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. Ils sont estimés à 400 millions de francs CFA pour 186 groupements et coopératives du Pool. Premier objectif : permettre l'autosubsistance alimentaire.

Pour Isidore Ondoki, coordonnateur national du projet, « il faut avouer que c'est une zone où il y a eu des troubles avant. Il y a des ex-combattants. ça va leur permettre de tourner peut-être le dos définitivement aux armes ; de faire des activités agro-pastorales et d'essayer de nourrir leurs familles grâces au travail de la terre », souligne-t-il encore.

Six milliards de francs CFA

Et pour appliquer le programme de désarmement et réinsertion des combattants le gouvernement lie les deux projets. Celui du développement agricole et le DDR. Mais pour mener à bien le DDR, le gouvernement recherche plus de six milliards de francs CFA. Ané Philipe Bibi, représentant du Pasteur Ntoumi, ex chef rebelle salue l'initiative : « Quelqu'un qui a remis son arme devrait, par tous les moyens, être réinséré et réintégré pour qu'il participe activement à la vie nationale », analyse-t-il. Le gouvernement estime qu'il y a 7 500 ex-combattants à réintégrer.