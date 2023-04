Angola: L'Expo-Industrie/2023 reçoit plus de neuf mille visiteurs

Luanda — Au moins 9500 visiteurs ont assisté à la 5ème édition de l'Expo-industrie/2023, qui s'est tenue du 29 mars au 1 avril dans la Zone Économique Spéciale (ZEE) Luanda-Bengo.

L'information a été avancée à la presse par l'administrateur Commercial du Groupe Eventos Arena, Manuel Novais, qui a souligné que les chiffres faisaient référence aux invitations distribuées et aux billets commercialisés par l'organisation de l'événement.

Il a ajouté que le nombre d'emplois directs et indirects créés au cours des quatre jours étaient de 650.

Le responsable a souligné la participation de plus de 238 entreprises, un registre qui, selon la source, a dépassé les attentes de l'organisation.

"C'était un événement important, car les gens sont venus avec des objectifs de trouver des partenaires et de satisfaire les besoins. Les foires créent également l'économie souterraine, qui est le nombre d'emplois temporaires", a-t-il ajouté.

La 5ème édition de l'Expo-industrie/2023, qui s'est tenue du 29 mars au 1 avril, dans la Zone Économique Spéciale (ZEE en portugais) Luanda-Bengo, est revenue après avoir enregistré en 2019 un intervalle de trois ans, en raison de la pandémie de Covid-19.

En termes de représentativité, les principaux secteurs exposés sont le bâtiment à 22%, le commerce et la distribution (12%), les secteurs du textile et de la restauration à 11% chacun, l'artisanat (10%), le pétrole et le gaz et l'agro-industrie à 8%, respectivement, la banque et l'assurance, l'industrie du meuble avec cinq pour cent chacun et d'autres.

L'objectif de l'événement est de faire en sorte que les industries augmentent l'emploi, améliorent les conditions de vie des populations et tirent parti de nouveaux partenariats et affaires.