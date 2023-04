Angola: La secrétaire d'État exhorte les entreprises à qualifier les jeunes employés

Luanda — La secrétaire d'État à l'Administration territoriale, Teresa Quivienguele, a exhorté samedi, les entreprises à mieux qualifier leur personnel et à réaliser, entre elles, une intégration des programmes et des projets afin d'éviter les répliques et d'utiliser un financement rationnel.

Selon Teresa Quivienguele, le grand défi consiste à étendre de plus en plus les industries dans les régions du pays les plus éloignées des principaux centres urbains, à réduire l'exode des jeunes ruraux à la recherche d'un emploi, mais, en plus, le plus important est de qualifier professionnellement les jeunes pour pourvoir les postes vacants locaux.

« Le pays est sur la bonne voie en matière de production de matériaux au service de l'industrie, ce qui ouvre la porte aux jeunes pour avoir leur premier emploi, avec la création d'industries locales où une bonne partie de la matière première est produite localement », a-t-elle indiqué.

Pour la responsable, qui visitait la 5e édition d'Expo-industrie, qui s'est tenue du 29 mars au 1er avril, dans la Zone économique spéciale (ZEE), la création de ces industries, en plus de nécessiter une main-d'oeuvre plus qualifiée, permet aux commerçants de vendre des produits de meilleure qualité à des prix abordables.

Dans le même ordre d'idées, la directrice de l'Institut de développement industriel et d'innovation technologique d'Angola (IDIIA), Filomena de Oliveira, a également souligné que pour apporter des réponses rapides et continues aux transformations de produits, il est nécessaire de continuer à qualifier la principale ressource, notamment des hommes, avec plus de formation.

Dans ce contexte, a avancé la responsable, le Ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers l'IDIIA, en partenariat avec le Ministère de l'Education, sont en train de finaliser un protocole où une industrie adopterait une école pour offrir des visites et l'apprentissage des processus de formation et/ou présenter leurs créations.