Nigeria: LDC / Naples - Osimhen annonce son retour contre Milan

Malgré sa blessure, Victor Osimhen annonce aux fans de Naples qu'il sera présent pour la double confrontation face à Milan en quart de finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

Osimhen s'est blessé à l'adducteur en jouant pour le Nigeria le mois dernier lors d'un des matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Derrière, le président de Naples a révélé que le joueur sera absent pendant au moins deux semaines.

Le joueur lui-même vient de confirmer l'information, révélant qu'il sera présent pour les deux matchs de ce mois-ci contre les Rossoneri en LDC UEFA. « Ce n'est rien de grave, mais je veux prendre ces 10 à 12 jours pour me reposer et récupérer. J'espère être là, mais on m'a aussi dit et je suis convaincu que je serai sur le terrain contre Milan. », a déclaré Osimhen à TG5.

D'abord le match aller a lieu à San Siro le 12 avril, puis le décisif se joue au Stadio Diego Armando Maradona le 18 avril. Toutefois, Osimhen manquera le choc de ce dimanche quand Naples et Milan s'affronteront en Serie A à 18h45 GMT. La star de 24 ans a aussi évoqué l'avance des Partenopei au sommet du Calcio avec au moins 19 points d'avance sur le dauphin, l'Inter Milan.

« Nous sommes tous heureux et faisons de notre mieux pour réaliser notre rêve. Nous sommes proches de l'objectif et avons hâte que ce rêve devienne réalité. Naples est extraordinaire, tellement passionnée. Je n'ai jamais reçu autant d'amour et j'ai hâte de fêter le titre avec eux dans le stade et dans la rue. », a déclaré Osimhen.