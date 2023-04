Afrique: France - Attention aux joueurs africains, l'OM fera un mercato anti-CAN !

Avec des finances limitées mais des ambitions sportives élevées, Pablo Longoria doit constamment anticiper les choses à l'OM. Le président olympien pense déjà à 2024 et la CAN, laquelle pourrait fortement pénaliser son club. Le mercato s'en ressent déjà.

Pablo Longoria ressemble parfois plus à un équilibriste qu'à un président de club de foot. Le boss de l'OM doit slalomer entre des embûches toujours plus nombreuses sur son chemin : l'argent de Frank McCourt donné plus difficilement, les règlements financiers de l'UEFA et de la DNCG, les ambitions de son club et de son entraîneur, la concurrence toujours plus forte en France. L'Espagnol ne se débrouille pas trop mal, en témoigne la deuxième place en L1 après déjà une place de dauphin un an plus tôt. Mais, les prochains mois lui donnent une nouvelle préoccupation majeure : la Coupe d'Afrique des Nations.

En effet, renseigne le média Foot01, l'OM possède de nombreux joueurs africains et à des postes clés. On peut citer les Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi, le Congolais Chancel Mbemba, potentiellement le Burkinabé Issa Kaboré et l'Ivoirien Eric Bailly tous deux prêtés. De quoi mettre le club phocéen en difficulté en début d'année 2024 alors que la compétition africaine durera près d'un mois en Côte d'Ivoire.

Pablo Longoria veut donner le moins de soucis possibles à Igor Tudor. L'Espagnol est conscient des problèmes d'effectif qui menacent l'OM. Les Marseillais se penchent sérieusement sur cette question pour le prochain mercato estival, informe la source. Dans l'hypothèse que l'OM puisse recruter cet été, trouver des remplaçants aux Africains de l'équipe devient la priorité fixée par Pablo Longoria au mercato. Il faut dire que le tournoi africain a déjà joué de vilains tours à l'OM. Ce fut le cas par exemple en 2015. L'armada de Marcelo Bielsa avait alors vu son élan se briser en quelques semaines à cause de la CAN et des nombreux absents qu'elle impliquait.