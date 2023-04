Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 0 3 Avril 2023

Sénégal : Fête nationale d’indépendance- La coalition Yewwi Askan Wi décline l’invitation de Maky

La Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi informe les militants, sym­pathisants et l'opinion publique nationale, avoir reçu l'invitation du Pré­sident de la République à la cérémonie de célébration de la fête de l'indé­pendance du 4 avril 2023. L’Invitation lui a été transmise par le ministre de l'intérieur. La Conférence des leaders remercie le gouvernement de l'avoir convié à cette fête de l'unité nationale. (Source : adakar.com)

Guinée : Gestion de la Transition- La grosse colère de la junte contre l’ambassade des Usa

C’est une cinglante réplique qui traduit un véritable agacement. En Guinée, les autorités de la transition n’ont pas du tout apprécié le « compte à rebours » lancé par l’ambassade des Etats-Unis pour le retour à l’ordre constitutionnel. La junte militaire au pouvoir en Guinée l’a fait savoir sans ambages aux autorités américaines. Dans une déclaration au vitriol lue par le ministre des affaires étrangères et des guinéens établis à l’étranger, Conakry qualifie l’attitude des autorités de l’ambassade américaine d’ inacceptable. Dr Morissanda Kouyaté précise qu’autant « les Etats-Unis d’Amérique sont le maître des horloges pour les activités décidées par le Gouvernement américain, autant la République de Guinée est le maître des horloges pour les activités décidées par le Gouvernement guinéen ». (Source : africaguinee.com)

Mali : Direction nationale du trésor- Entre grogne des prestataires et gestion clanique des responsables

La Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité publique vit des heures sombres. Selon des experts, jamais la vache laitière n’a aussi tari, et jamais des cadres du trésor n’ont adopté un profil aussi bas dans la gestion des fonds de la Res Publica. Aujourd’hui, les impayés des mandats, pour 2022, frôlent les 200 milliards de Fcfa, mais les responsables continuent d’ordonner des paiements, aux mépris des lois et des règles de la comptabilité nationale, et des décaissements en faveur de certains amis opérateurs économiques pour la nouvelle année. Toutes choses qui aggravent les tensions de trésorerie en mettant sous l’éteignoir la paierie et brimant les prestataires qui commencent à s’irriter. (Source :abamako.com)

Côte d’Ivoire : Audiences du Chef de l’Etat- La présidente de l’Assemblée nationale française chez Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien, ce dimanche 02 avril 2023, à sa résidence sise à Cocody-Riviera Golf, avec la présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun Pivet. Yaël Braun-Pivet, qui est à la tête d’une forte délégation du Parlement français, est à Abidjan dans le cadre de la Session ordinaire de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire qui s’ouvre demain, lundi 03 avril2023, et de la 14è Conférence des présidents d’Assemblées et de Sections de la Région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (Apf). Elle a exprimé sa joie d’être en Côte d’Ivoire et aindiqué que l’importance de la délégation qu’elle conduit est l’expression des liens d’amitié et de l’intérêt que la France, et singulièrement le Parlement français, portent à la Côte d’Ivoire. (Source : L’Inter)

Togo : Mécanisme national de prévention de tortures - Des leaders communautaires édifiés

Les leaders communautaires des cantons de Kadambara dans la région Centrale et d’Atchangbadè dans la Kara ont été sensibilisés respectivement les 29 et 30 mars à Sokodé et à Kara, sur le Mécanisme National de Prévention de torture (MNP) au Togo. La rencontre a réuni les élus locaux, les chefs traditionnels et coutumiers, les responsables des CDQ, CVD, les groupements de femmes et jeunes, les chefs religieux et de services administratifs, ainsi que les responsables des OSC. Elle se situe dans le cadre d’une campagne de sensibilisation et de vulgarisation de ce mécanisme et ses réalisations. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Des terroristes retrouvés morts de faim

Les forces armées burkinabè ont mené des opérations sur plusieurs fronts le 1er avril 2023, assure l’Agence d’information du Burkina (Aib). Des frappes aériennes et des ratissages au sol ont été opérés dans plusieurs localités du pays. A Nassoumbou au Sahel, des renforts de terroristes venus après les frappes menées la veille 31 mars 2023 contre les positions du Groupe GSIM, ont été touchés par des frappes aériennes. Dans la zone de Mangodara, les forces armées ont mis la pression sur des repaires d’assaillants, tandis que, selon toujours l’AIB, des dizaines de corps de terroristes morts de faim ont été retrouvés par les combattants burkinabè dans le parc national Tambi Kaboré, dans la région du Centre-Sud. L’un des rescapés a livré un « témoignage édifiant sur leurs souffrances », selon nos confrères. L’Aib note également que Sollé a été ravitaillé par voie terrestre, le 31 mars 2023.

Soudan : Processus de paix- Les protagonistes s’accordent des jours de négociations

Les divergences entre les Forces armées soudanaises (Saf) dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (Rsf) conduite par Mohamed Hamdane Daglo sur l’intégration de cette dernière dans l’armée nationale ont entraîné le report de la signature de l’accord politique final qui était prévue pour le 1er avril.« La réunion a permis de discuter de l’évolution du processus politique visant à signer l’accord final aujourd’hui. Les parties ont discuté du seul point important qui n’a pas été résolu, qui est lié à un cas technique concernant la réforme militaire et de sécurité » a souligné Khaled Omar Youssef, le porte-parole du processus politique. Face au différend, les parties prenantes ont convenu de s’accorder quelques jours supplémentaires de négociations sans souligner la signature de la constitution transitoire, initialement prévue pour le 6 avril. (Source : presse locale)

Rca : Accès à l’énergie- La Bad veut lutter contre l’obscurité au Sahel

La Banque africaine de développement (Bad) cherche à déployer les mini-réseaux dans les pays du Sahel pour sortir les populations de l’obscurité. Au Sahel, les problématiques sécuritaires occupent le devant de l’actualité. Cependant, l’accès à l’énergie est une demande cruciale pour une grande partie des populations de la région. Pour remédier à cette situation, la Banque africaine de développement (Bad) réfléchit sur la mise en place d’une stratégie de mini-réseaux, qui est un système complexe de production d’électricité pour certaines catégories de clients habitant par exemple dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne. Dans un communiqué parvenu à APA, la banque panafricaine dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d’Ivoire, explique avoir réuni dans ce sens, du 21 au 23 mars dernier, les principaux acteurs du secteur des mini-réseaux du continent pour contribuer à la réflexion autour de son projet qui s’inspire de l’initiative « Desert to Power ». Celle-ci vise à fournir de l’énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant les sources d’énergie disponible en abondance dans la région. (Source : Apa)

Gabon : Football- L’équipe nationale des moins de 16 ans se voit refuser son visa par la France

L’équipe nationale gabonaise de football des moins de 16 ans n’a pas pu se rendre en France pour disputer un tournoi international faute d’avoir obtenu son visa à temps. Les arguments du consulat français peinent à convaincre au Gabon. L’équipe nationale gabonaise de football des moins de 16 ans devait participer au tournoi de Montaigu à partir du dimanche 2 avril en France. Mais le consulat général de France a refusé de demande de visa de la Fédération gabonaise de football pour ses joueurs avant de se raviser et de finalement l’accorder. Suite au premier refus, la sélection qui devait décoller jeudi dernier n’a pas embarqué dans l’avion. La représentation diplomatique française avait justifié sa décision en affirmant qu’il existe « des doutes raisonnables quant à la volonté des membres de la délégation de quitter l’espace européen après l’expiration du visa ». (Source : Rfi)

Rdc : Sud-Kivu- La jeunesse appelée à favoriser la paix

Les jeunes des différentes communautés vivant à Uvira, en République démocratique du Congo, ont été appelés, samedi, à favoriser la paix pour un processus électoral apaisé, à bannir la haine et les manipulations politiciennes, par le maire de la ville d’Uvira, Kiza Muhato. (Source : Acp)

Maroc : Marrakech – Le service préfectoral de la police judiciaire ouvre une enquête

Le service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech a ouvert une enquête, dimanche, sous la supervision du parquet compétent à l’encontre d’un inspecteur de police principal exerçant à la circonscription de police de la ville pour avoir tiré des balles de son arme de service sur deux fonctionnaires, a-t-on appris de source sécuritaire. Selon les données préliminaires de l’enquête, le prévenu a usé illégalement de son arme de service, blessant un agent d’autorité et un élément des forces auxiliaires qui étaient en mission de contrôle des infractions d’urbanisme imputées au policier mis en cause, explique la même source. (Source : Mapexpress)