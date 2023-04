Cameroun: Le Guce présente ses nouveaux services de paiement

En partenariat avec Afrik pays et la banque camerounaise UBC plc , le Guichet unique du commerce extérieur a présenté aux partenaires et à la presse cette autre révolution dans les opérations de paiement

" c'est un élément stratégique très important que de diversifier les moyens de paiement, de permettre à ses usagers de payer partout où ils se trouvent. Je pense qu'on a tous été marqués par l'expression considérant qu'on peut payer avec son téléphone Android, mais on était encore surpris de savoir qu'on peut payer même si on n'a pas Internet et éventuellement avec ce qu'on appelle le « Tchoronko ».

Le message fort qui est adressé, c'est qu'on va diversifier les canaux de paiements pour davantage fiabiliser les opérations de paiement, les droits de douane et des impôts, mais aussi pour sécuriser in fine les impôts, les recettes de l'Etat et des autres acteurs de l'écosystème du commerce extérieur" . Ces explications sont celles de Honoré Njime- Akwa, le directeur de la facilitation des opérations du commerce extérieur au Guce.

Il confirme ici la volonté du GUCE de faciliter les opérations de paiement des droits et taxes de douanes, des impôts, ainsi que des liquidités par les administrations techniques aux usagers et de leur faciliter la vie. Des services qui nécessitaient d'énormes procédures et paperasse sont aujourd'hui simplifiés grâce à la volonté des responsables du guichet unique du commerce extérieur.

Ceux ci ont trouvé en Afrikpay et UBC plc des partenaires idéaux pour la mise en pratique de ces services révolutionnaires au Cameroun. Pour Alain Blaise Djomo , le président directeur général d'Afrik Pay , la révolution est réelle et l'usager quelques soient ses préférences s'y retrouve.« Nous apportons à celui qui a les espèces la solution pour pouvoir payer avec les espèces tout en profitant du digital. A celui qui a Mobile Money, nous lui donnons les solutions pour pouvoir payer avec Mobile Money tout en profitant du digital. Nous donnons à celui qui est loin les moyens de payer de là où il est. Celui qui a Internet peut payer avec Internet. Celui qui ne l'a pas paye sans Internet tout en profitant du digital mis en place" explique-t-il.

Dans cette révolution UBC plc en tant que banque partenaire de Afrikpay et de E- GUCE , va surtout collecter ces droits d'enceinte, paiement de droits de douane , impôts et autres . "Nous avons a chargé de mettre a la disposition du bénéficiaire( e-Guce) le lendemain" Mme Charlotte Kouecheu, DG de UBC Plc